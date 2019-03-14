Оптимистичный «Финал». О чем будут четвертые «Мстители»?

Что было до «Финала»?

Кинематографическая вселенная Marvel развивалась неспешно, но за десять лет в ней вышел 21 фильм, а общие сборы превысили $18 млрд. Принадлежащая компании Disney студия делит события вселенной на «фазы». В первой фазе зрителей знакомили с составом супергеройской команды, в ней выходили сольные фильмы про Железного человека, Тора, Халка и Капитана Америку, а завершилась она суперхитом «Мстители». Ко второй фазе студия использовала тот же прием: несколько сольных фильмов и завершающий аккорд в виде «Эры Альтрона». Правда, финалом второй фазы стал «Человек-муравей», который вводил нового для вселенной супергероя и заодно перекидывал сюжетный мостик к третьей фазе.

Третья фаза оказалась самой длинной — по крайней мере, на данный момент. В ней десять сольных фильмов, вернулся домой Человек-паук, появились Доктор Стрэндж и Черная пантера. И сборных «Мстителей» в этой фазе оказалось два. В «Войне бесконечности» Танос собирает все Камни Бесконечности и меняет реальность, уничтожая половину населения: по его мнению, во вселенной слишком много разумных существ. Из супергероев были обращены в пыль, например, Черная Пантера, Человек-паук, Доктор Стрэндж, Алая Ведьма и многие другие, а также Ник Фьюри из организации Щ.И.Т., который, впрочем, успел позвать на помощь Капитана Марвел. Поскольку заканчивать фазу на такой грустной ноте в Marvel не принято, были выпущены еще два фильма: «Человек-муравей и Оса» связывал этого супергероя с «Войной бесконечности», а «Капитан Марвел» рассказывал о том, как американский пилот Кэрол Денверс превратилась в инопланетянку с суперспособностями Верс (и в Капитана Марвел, разумеется). И лишь после этого в киновселенной настал черед еще одних «Мстителей», получивших подзаголовок «Финал».

Что известно о сюжете фильма?

Marvel и Disney, конечно, хранят сюжет фильма в строгом секрете. Любые утечки исключены, а актеры, режиссеры и прочие члены съемочной группы, видимо, дали множество расписок, которые грозят им многочисленными карами в случае несоблюдения тайны. Фанаты могли бы рассчитывать на то, что показано в трейлерах, но пока что и из них невозможно получить какую-либо внятную информацию о том, каким образом оставшиеся супергерои будут возвращать все на круги своя.

Достоверно известно лишь, что Железный человек оказался в космосе на неисправном космическом корабле без воды и пищи и с испорченным костюмом. Остальные уцелевшие в катаклизме супергерои показаны вместе, они готовятся к решающей битве. При этом есть отсылки к некоторым сюжетным линиям «Эры Альтрона», а также к разговору между Доктором Стрэнджем и Железным человеком в «Войне бесконечности»: Доктор Стрэндж мог видеть варианты будущего, и его последние слова могут помочь оставшимся Мстителям справиться с Таносом.

Как бы то ни было, именно «Мстители. Финал» подводит черту под третьей фазой киновселенной Marvel. Выход фильма намечен на конец апреля, так что ждать развязки предстоит недолго.

Кто играет в «Финале»?

Как и в предыдущих фильмах подсерии «Мстители», в «Финале» заявлены сразу все актеры, играющие супергероев. Так, Роберт Дауни-младший снова примерит костюм Железного человека, Крис Эванс станет Капитаном Америка, Марк Руффало — Халком, Крис Хемсворт — Тором, а Скарлетт Йоханссон — Чёрной вдовой.

В кастинге фильма есть и остальные звезды: Пол Радд (Человек-муравей), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Чедвик Боузман (Чёрная Пантера), Элизабет Олсен (Алая Ведьма), Том Холланд (Человек-паук) и даже Том Хиддлстон (вроде бы погибший Локи). Разумеется, будут Джош Бролин (Танос) и Бри Ларсон (Капитан Марвел).

Что будет после «Финала»?

Разумеется, в Marvel (и в Disney) никто не собирается закрывать весьма перспективную франшизу. Сборы «Черной пантеры» (вышла в начале в 2018 года) составили $1,35 млрд, выручка «Войны бесконечности» превысила $2 млрд. Фильм « Человек-муравей и Оса », конечно, не стал суперхитом, но $623 млн заработал. « Капитан Марвел » всего за неделю собрала во всем мире $550 млн. Прогнозов на сборы «Финала» пока нет, но этот фильм определенно будет бороться за попадание в тройку самых кассовых лент (у «Войны бесконечности» четвертое место).

Между тем Marvel давно уже анонсировала четвертую фазу своей киновселенной, первым фильмом которой станет «Человек-паук: Вдали от дома» со все тем же Холландом в роли Питера Паркера. При этом сюжет картины начнется после завершения событий «Финала».

Кроме того, некоторое время назад разразился скандал вокруг третьей части «Стражей Галактики», которые тоже должны были войти в эту фазу. Отметим, что в «Войне бесконечности» из Стражей уцелела ровно половина, так что работа над этой картиной намекает на то, что исход «Финала» будет счастливым для супергероев. Но после увольнения режиссера Джеймса Ганна (его репутация пострадала после обнародования опубликованных несколько лет назад оскорбительных сообщений в Twitter) работа над «Стражами Галактики-3» была приостановлена, так что судьба этого проекта сейчас неизвестна.