Лукашенко заключил соглашение о сотрудничестве с ОАЭ

сообщает пресс-служба клуба, в ходе визита также состоялась встреча Дмитрия Лукашенко (напомним, сын Александра Лукашенко Дмитрий является главой Президентского спортивного клуба - прим. БП) с председателем Совета Абу-Даби по спорту шейхом Нахайяном бен Заидом аль-Нахайяном, в ходе которой обсуждены вопросы расширения двусторонних связей в спортивной сфере и в области благотворительности. Какпресс-служба клуба, в ходе визита также состоялась встреча(напомним, сын Александра Лукашенко Дмитрий является главой Президентского спортивного клуба - прим. БП) с председателем Совета Абу-Даби по спорту шейхом, в ходе которой обсуждены вопросы расширения двусторонних связей в спортивной сфере и в области благотворительности.





По приглашению Наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна 14 марта 2019 года Дмитрий Лукашенко принял участие в качестве почетного гостя в торжественной церемонии открытия Всемирной Специальной Олимпиады, которая проходит с 14 по 21 марта в ОАЭ.









Всемирная Специальная Олимпиада — это соревнования для людей с нарушениями интеллекта и других адаптационных способностей.