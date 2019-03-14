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Лукашенко заключил соглашение о сотрудничестве с ОАЭ
13 марта 2019 года в рамках рабочего визита делегации белорусского Президентского спортивного клуба в Абу-Даби (ОАЭ) состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Президентским спортивным клубом и Советом Абу-Даби по спорту, в котором закреплены ключевые направления двустороннего сотрудничества в спортивной сфере, в частности, с Клубом Абу-Даби по ледовым видам спорта и Федерацией ледовых видов спорта ОАЭ.
Как
По приглашению Наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна 14 марта 2019 года Дмитрий Лукашенко принял участие в качестве почетного гостя в торжественной церемонии открытия Всемирной Специальной Олимпиады, которая проходит с 14 по 21 марта в ОАЭ.
Всемирная Специальная Олимпиада — это соревнования для людей с нарушениями интеллекта и других адаптационных способностей.
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13 марта 2019 года в рамках рабочего визита делегации белорусского Президентского спортивного клуба в Абу-Даби (ОАЭ) состоялось подписание Меморандума о...
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