







"Бытует мнение, что этот фестиваль бесконечно, из года в год финансируется из бюджета. Это не совсем так. Мы ежегодно проводим конкурс молодых исполнителей и детский конкурс. Это святое дело, на которое тратит средства Министерство культуры", — цитируют министра «Белорусские новости».





Кроме того, подчеркнул Юрий Бондарь, еще один источник финансирования — это средства "союзного государства" Беларуси и России.









В свою очередь директор фестиваля Глеб Лапицкий пояснил, что без поддержки областного и республиканского бюджета фестиваль не смог бы развиваться:





Однако на 87—90% это мероприятие самоокупаемое, в том числе при привлечении частного бизнеса, и крупного, и мелкого, спонсорской помощи партнерских пакетов.