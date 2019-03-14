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За счет чего финансируется "Славянский базар" и окупается ли это мероприятие?
Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» направлен на развитие, поддержку молодежного творчества, на то, чтобы зажигались на белорусской земле новые звезды, заявил 14 марта на пресс-конференции в Минске министр культуры РБ Юрий Бондарь.
"Бытует мнение, что этот фестиваль бесконечно, из года в год финансируется из бюджета. Это не совсем так. Мы ежегодно проводим конкурс молодых исполнителей и детский конкурс. Это святое дело, на которое тратит средства Министерство культуры", — цитируют министра «Белорусские новости».
Кроме того, подчеркнул Юрий Бондарь, еще один источник финансирования — это средства "союзного государства" Беларуси и России.
В свою очередь директор фестиваля Глеб Лапицкий пояснил, что без поддержки областного и республиканского бюджета фестиваль не смог бы развиваться:
Однако на 87—90% это мероприятие самоокупаемое, в том числе при привлечении частного бизнеса, и крупного, и мелкого, спонсорской помощи партнерских пакетов.
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Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» направлен на развитие, поддержку молодежного творчества, на то, чтобы зажигались на белорусской...
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