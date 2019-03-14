Директора Пружанского райагросервиса задержали за взяточничество

Как сообщает МВД, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что 57-летний руководитель предприятия принимает незаконные вознаграждения за решение вопроса о выплате фирме долгов за снабжение запчастями для сельхозтехники и заключения договора поставок.





Во время получения очередной взятки в размере $190 главу открытого акционерного общества и задержали.













В последующем оперативники выявили еще несколько аналогичных фактов, в которых фигурируют суммы в $500 и 2000 рублей.





В отношении директора предприятия возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.430 УК Беларуси (получение взятки), он арестован.









Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.