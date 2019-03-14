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Ужасы России! В 11 лет весил 11 кг: приемная мать морила ребёнка голодом ради денег

15.03.2019 16:53 — Разное | Партизан  
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15 марта Магаданский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Любови Коротковой, которая ради денег на протяжении 8 лет специально морила голодом приемного сына.
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Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, женщину признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат), п. «б» ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб), ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего).

В суде установлено, что Короткова совместно со своим супругом в декабре 2008 года оформили опеку над малолетним ребенком для получения пособий, компенсаций и иных социальных выплат, предусмотренных законодательством. При этом полученные денежные средства она намеревалась потратить не на ребенка, а похитить. Супруг о ее намерении не подозревал.

После этого женщина на протяжении 8 лет не исполняла возложенные на нее родительские обязанности, систематически лишала ребенка питания, а также кормила слабительными медицинскими препаратами, отчего ребенок не рос и не набирал вес. Истощение мальчика было настолько сильным, что в 11 лет он весил как 4-летний ребенок – всего 11 кг.

По выводам следствия, Короткова искусственно сформировала у ребенка клиническую картину и симптоматику заболеваний желудочно-кишечного тракта. В связи с чем мальчик был признан ребенком-инвалидом. Благодаря этому злоумышленница получала дополнительные социальные выплаты. 

В результате указанных действий ребенку причинен тяжкий вред здоровью, а федеральному и региональному бюджетам – ущерб в размере более 4 млн. рублей.

Суд приговорил Любовь Короткову к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Судом также удовлетворены заявленные прокуратурой области гражданский иск в защиту интересов Российской Федерации о взыскании с Коротковой в пользу бюджета ущерба, причиненного преступлением, в размере более 1,4 млн. рублей, а также гражданский иск о взыскании в пользу несовершеннолетнего денежной компенсации морального вреда в размере 1 млн. рублей.


По сообщению пресс-службы СК РФ, об издевательствах над ребенком стало известно «благодаря бдительности руководителей одной из поликлиник, куда был доставлен пострадавший». 

Врач с многолетним стажем сразу определила, что ребенка просто не кормят. Оставшись наедине с сотрудниками больницы, мальчик подробно рассказал о происходящем. 

После этого к ситуации оперативно подключились Следственный комитет и органы опеки, ребенка устроили в другую семью, где ему были рады помочь и обеспечили хорошие условия.

Приговор в законную силу не вступил.

 
 
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15 марта Магаданский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Любови Коротковой, которая ради денег на протяжении 8 лет...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
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