Паралимпийский комитет России восстановлен в правах

После 30-месячного приостановления членства Международный паралимпийский комитет (МПК) в пятницу, 15 марта, условно восстановил Паралимпийский комитет России (ПКР) в качестве члена организации, сообщает пресс-служба ПКР.



Фото: paralymp.ru

Решение было принято после публикации ряда требований, которые ПКР должен продолжать выполнять до 31 декабря 2022 года, чтобы сохранить свое условное восстановление со стороны МПК.

В критериях ПКР после восстановления МПК подчеркнул, что в случае невыполнения любого из условий Исполком МПК может пересмотреть статус членства ПКР в любое время. МПК может также изменить критерии, если появятся дополнительные доказательства любых расследований допинга в России.

Эндрю Парсонс (президент МПК):

— С момента приостановки в августе 2016 года ПКР добился значительного прогресса в преобразовании своей структуры управления и в том, что касается антидопинговой деятельности. ПКР выполнило 69 из 70 критериев восстановления, первоначально установленных МПК, что дает нам уверенность в том, что в настоящее время эта организация стала значительно лучше с момента ее приостановления.

Поскольку Россия, к сожалению, не приняла выводы отчета Макларена, мы можем отменить приостановление членства только при условии выполнения строгих условий. Следовательно, мы будем продолжать контролировать действия и деятельность ПКР до 31 декабря 2022 года, то есть периода, охватывающего Паралимпийские игры в Токио 2020 года и в Пекине в 2022 года.

Мы с нетерпением ждем возможности вновь принять ПКР в качестве члена МПК. Однако у организации не должно быть никаких иллюзий, и в случае, если она на каком-либо этапе не будет соответствовать критериям после восстановления, исполком МПК может пересмотреть статус членства ПКР. Это может означать, что МПК отменит условное восстановление.

Челси Готелл (председатель Совета спортсменов МПК):

— После того, как в феврале было объявлено, что МПК условно восстановит ПКР к 15 марта, Совет спортсменов МПК и президент Парсонс провели первый в мире глобальный звонок с участием более 50 представителей спортсменов-паралимпийцев. Из различных регионов, НПК и международных федераций. Цель состояла в том, чтобы ответить на любые вопросы и комментарии от сообщества спортсменов, и это дало нам бесценную возможность обсудить это решение. Это решение было очень хорошо принято спортсменами, которые присоединились к звонку.

После тщательного пересмотра критериев после восстановления, я считаю, что условия, которые мы создали, приведут к уверенности в сообществе спортсменов, что мы сделали все для защиты целостности всех параспортсменов, паралимпийского движения и чистого спорта. Если что-либо изменится с настоящего момента до конца 2022 года, исполком может отозвать или изменить условия при необходимости.

Я полностью уверена, что благодаря надежной истории принятия исполкомом сильных моральных и этических решений, они будут продолжать действовать таким образом, который действительно защищает интересы наших спортсменов в рамках паралимпийского движения.

Критерии, действующие после восстановления

Среди прочего, ПКР должен до 31 декабря 2022 года выполнять следующие условия:

— ПКР соблюдает все требования Всемирной антидопинговой программы (включая в частности, Всемирный антидопинговый кодекс) и Антидопингового кодекса МПК

— РУСАДА должна соответствовать Кодексу ВАДА.

— российские параспортсмены будут иметь право участвовать в соревнованиях, только если в течение шести месяцев, предшествующих финальному дню соответствующего соревнования, они выполнили указанные минимальные требования по тестированию.

— ПКР, МПК, международные федерации, которые является членами МПК и РУСАДА — все могут проводить свою соответствующую антидопинговую деятельность в России и в отношении российских параспортсменов и персонала спортсменов эффективно и без постороннего вмешательства.

— ПКР должен предоставлять в Антидопинговый комитет МПК ежеквартально текущий национальный календарь, показывающий все запланированные соревнования и тренировочные мероприятия в соответствующем календарном году. Календарь должен точно вестись ПКР, все обновления должны своевременно быть сообщены в Антидопинговый комитет МПК.

— ПКР должен обеспечить постоянное разрешение на своевременную отправку проб (мочи и крови) за пределы России без вмешательства или нарушения порядка передачи и хранения;

— ПКР должен возместить МПК любые расходы, понесенные МПК при оценке соответствия критериям после восстановления.

— ПКР должен предоставлять подробные отчеты о ходе работы в МПК (на английском языке) каждые шесть месяцев (до 30 июня и 31 декабря каждого года).

— В 2019 году ПКР должен заплатить 250 000 евро в МПК как компенсацию за увеличенное количество тестирований российских параатлетов. С 2020 года данная сумма составит 125 000 евро в течение трех лет.

О критериях МПК, действующих после восстановления ПКР

В соответствии с решением исполкома Международного паралимпийского комитета от 8 февраля 2019 года, с 15 марта Паралимпийский комитет России условно восстановлен в членстве в МПК.

Сегодня МПК направил в ПКР критерии, действующие после восстановления ПКР в МПК, которые ПКР должен продолжать выполнять для того, чтобы сохранить условное восстановление членства. Данные критерии не выходят за пределы ранее выполняемых ПКР критериев восстановления членства.

На основании данных критериев российские паралимпийцы по видам спорта — легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, лыжные гонки, биатлон, хоккей-следж, горнолыжный спорт, парасноуборд, которые входят в прямое управление МПК, смогут принимать участие во всех официальных международных соревнованиях, включая Паралимпийские летние и зимние игры.

После опубликованного решения МПК 8 февраля, сотрудники аппаратов МПК и ПКР активно взаимодействуют по вопросам организации участия спортсменов в международных турнирах. В этот же день МПК открыл систему управления данными спортсменами (SDMS) для их допуска на соревнования. Все необходимые сведения для классификации спортсменов, их лицензирования, подачи заявок на участие в соревнованиях, уже введены в данную систему в соответствии с согласованными приоритетными списками, в которые входят 433 человека.

Для участия в Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио спортсменам по 4 видам спорта заново придется проходить международную функциональную классификацию и участвовать в квалификационных рейтинговых турнирах.

Отборочные соревнования по плаванию и легкой атлетике — чемпионаты мира 2019 года (плавание — июль-август, легкая атлетика — 7−15 ноября, ОАЭ), где будет разыграно 278 и 648 квот соответственно.

По пауэрлифтингу квоты на Игры распределяются по результатам мирового рейтинга, закрывающегося МПК в апреле 2020 года. Спортивная сборная команда России не принимала участия в чемпионате мира 2017 года и чемпионате Европы 2018 года, что является одним из квалификационных требований МПК к ПИ-2020.

В 2018 году российские спортсмены по пулевой стрельбе не допускались к участию в этапе Кубка мира и чемпионате мира, на которых разыгрывались прямые квоты на ПИ-2020. Однако у сборной команды России по пулевой стрельбе сохраняются шансы для завоевания квот на Игры в Токио в 2019 и 2020 годах в случае допуска к международным соревнованиям со стороны МПК.

По 19 видам спорта (стрельба из лука, бадминтон, бочча, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, конный спорт, футбол 5×5, голбол, дзюдо, академическая гребля, настольный теннис, таэквондо, триатлон, волейбол сидя, баскетбол на колясках, фехтование на колясках, регби на колясках, теннис на колясках, керлинг на колясках), не входящих в прямое управление МПК, россияне продолжают выступать во всех отборочных соревнованиях к Играм-2020.

В соответствии с квалификационным справочником МПК к Паралимпиаде-2020, женские сборные команды России по волейболу сидя и голболу спорта слепых выполнили требования для получения квот на участие в Играх, выиграв чемпионаты мира в 2018 году. О распределении квот Международная федерация параволейбола уведомит Национальные паралимпийские комитеты 24 марта 2020 года, а Международная федерация спорта слепых — 25 февраля 2020 года.

Паралимпийский комитет России ведет активную подготовку сборных команд России к предстоящим XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в Токио. ПКР совместно с федерациями утвердил планы проведения тренировочных сборов, участия российских спортсменов в квалификационных соревнованиях, места заключительных тренировочных мероприятий в преддверии Игр с учетом особенностей климатических условий города Токио и так далее, отмечается в сообщении пресс-службы ПКР.