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Уроженец Чечни инсценировал ДТП в Минске ради страховки

15.03.2019 17:51 — Разное | Tut.by  
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Милиция выявила в Минске группу страховых мошенников. Трое мужчин и девушка подозреваются в инсценировке ДТП и последующем покушении на получение страховой выплаты порядка 9,5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

В июле прошлого года в страховое общество обратился 41-летний уроженец Чечни, который намеревался получить денежную компенсацию за поврежденный в ДТП автомобиль.

Оказалось, аварию на проспекте Рокоссовского с участием нескольких иномарок клиент выдумал.

— Накануне иностранец умышленно поцарапал кузов и разбил фонари в своем Lexus. С помощью своих знакомых (18-летнего чеченца, 30-летнего минчанина и 34-летней минчанки) он расставил на проезжей части транспортные средства подобно реальному ДТП и вызвал ГАИ. После документального оформления повреждений от имитированной аварии мошенник попытался получить за это выплату в страховой компании, — рассказали в милиции.


Фото: пресс-служба МВД

Также выяснилось, что злоумышленники намеревались поставить «дело» на поток.

В марте троих подозреваемых задержали в Минске. К тому времени организатор преступления находился в одном их российских СИЗО по обвинению в грабеже (мужчина открыто похитил чужой автомобиль).

В отношении участников криминального квартета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 и ч.3 ст. 209 УК Беларуси (Мошенничество). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция выявила в Минске группу страховых мошенников. Трое мужчин и девушка подозреваются в инсценировке ДТП и последующем покушении на получение страховой...
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
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Вороновская газета
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Полымя
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