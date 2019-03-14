Бабич сказал, что спокойно относится к комментарию белорусского МИД





Об этом 15 марта руководитель дипмиссии сказал во время официального визита в Витебск, сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации в Беларуси.

«Мы, в отличие от этих комментаторов, успеваем читать, знакомиться, получать, анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве», - отреагировал на ответ белорусского МИДа Бабич, добавив, что он, видимо, «и есть верх дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор».

Напомним, речь идет о резком комментарии белорусского МИДа на некоторые высказывания посла в одном из последних интервью. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Беларуси Анатолий Глаз назвал российского дипломата «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером».

При этом Михаил Бабич уверен, что «эта пена сойдет». На его взгляд, основное, чтобы российская сторона и белорусская стороны выработали взаимоприемлемое решение на благо народов.

«А все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся», - заключил Михаил Бабич.