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Открытый диалог, приуроченный 25-летию Конституции Республики Беларусь, прошел в Вороновском райисполкоме

15.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Открытый диалог, приуроченный 25-летию Конституции Республики Беларусь, прошел в Вороновском райисполкоме

Представителей молодежного парламента Вороновской школы — Данилу Бенкевича, Каролину Карпович, Ярослава Стефановича, а также школьников района, впервые получивших главный документ страны, собрал районный комитет БРСМ. С правилами пользования паспортом ребят ознакомил заместитель начальника отделения пограничного контроля «Бенякони 1» по идеологической работе Виталий Александрович Купцевич. Он подробно рассказал и о перспективе получения новых документов — идентификационной карты и биометрического паспорта. Планируется, что ID-карта заменит некоторые функции нынешнего паспорта, будет единственным документом, удостоверяющим личность, и действовать на территории Беларуси. А биометрический паспорт будет необходим для выезда за границу.


Открытый диалог, приуроченный 25-летию Конституции Республики Беларусь, прошел в Вороновском райисполкоме
Открытый диалог, приуроченный 25-летию Конституции Республики Беларусь, прошел в Вороновском райисполкоме

Непринужденная беседа завязалась у школьников с экспертами мероприятия — заместителем председателя райисполкома Андреем Андреевичем Карповичем, заведующей сектором идеологической работы и по делам молодежи Лилией Антоновной Сидорович, председателем районного совета ветеранов Нелли Казимировной Пушненковой. Они подняли тему патриотизма. Вспомнили ветеранов Великой Отечественной войны Вороновщины, их боевое прошлое. Школьники считают патриотами тех, кто разговаривает на родном языке, помнит свои корни, не засоряет окружающую среду. Обсуждая с ребятами их планы на будущее, эксперты узнали, что парни отдают предпочтение Военной академии, а девушки — менеджменту. Сейчас для этого подтягивают учебу, активно занимаются физической культурой. 


Открытый диалог, приуроченный 25-летию Конституции Республики Беларусь, прошел в Вороновском райисполкоме

В конце встречи ребята поделились мнением о том, какую роль в их жизни имеет главный документ страны.

Артем Тункель из Больтишской школы:

— Сегодня я получил паспорт, а это значит, что стал полноправным гражданином своей страны. Это обязывает меня не только соблюдать законодательство, но и вносить свой вклад в развитие Беларуси. Пока я ученик, главная моя обязанность — хорошо учиться. Сегодня, в день 25-летия Конституции Республики Беларусь, желаю нашему государству процветания, мира и благополучия.

Каролина Карпович из Вороновской школы:

— Конституция — это тот документ, по которому мы живем и который должны уважать. Главное — выполнять свои обязанности, не нарушать права других людей. На мой взгляд, в нашей стране созданы все условия, чтобы каждый человек смог найти свое место в жизни, состояться как специалист, личность, гражданин.


Открытый диалог, приуроченный 25-летию Конституции Республики Беларусь, прошел в Вороновском райисполкоме

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 

 

 
 
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Представителей молодежного парламента Вороновской школы — Данилу Бенкевича, Каролину Карпович, Ярослава Стефановича, а также школьников района, впервые...
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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