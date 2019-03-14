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ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 0,8
15.03.2019 18:17 — Разное | Аргументы и факты
Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-февраль. Объем ВВП в текущих ценах составил Br18,7 млрд, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января-февраля 2018 года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 105,1%.
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Объем ВВП в текущих ценах составил Br18,7 млрд, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января-февраля 2018 года.
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