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ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 0,8

15.03.2019 18:17 — Разное | Аргументы и факты  
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ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 0,8
Фото из открытых источников


Беларуси в январе-феврале вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-февраль. Объем ВВП в текущих ценах составил Br18,7 млрд, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января-февраля 2018 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 105,1%.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Объем ВВП в текущих ценах составил Br18,7 млрд, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января-февраля 2018 года.
 
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