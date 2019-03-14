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В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов

15.03.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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15 марта в Республике Беларусь отмечается День Конституции. В этот день в Бресте состоялась торжественная церемония вручения паспортов лучшим представителям молодежи города. В этом году отмечается 25-летие принятия Конституции, в честь знаковой даты 25 лучших представителей учащейся молодежи города, победители различных олимпиад и творческих конкурсов, отличники учёбы лидеры и активисты общественных молодежных объединений в торжественной обстановке получили главные в жизни документы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64370.php

В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов

Свое напутствие юношам и девушкам перед началом ответственного жизненного этапа дал председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук. Он предложил им рассказать, кем они хотят стать в своей взрослой жизни. Прозвучали разные ответы: молодежь привлекают профессии врача, программиста, служба в пограничных войсках, педагогическая деятельность и т.д.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64370.php

В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64370.php

В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64370.php

В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64370.php

В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64370.php

В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64370.php

В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64370.php

В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64370.php

В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64370.php

В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов

Председатель городского координационного Совета общественных объединений и политических партий, председатель Брестской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Мария Гладун пожелала молодежи здоровья и бодрости.

А исполняющий обязанности второго секретаря Брестского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Александр Зорин напутствовал молодых людей пожеланием целеустремленности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64370.php

В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64370.php

В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64370.php

В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов

Вместе с паспортами молодые люди получили памятные сувениры. Завершилась торжественная церемония фотографированием на память.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64370.php

В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов

 
Теги: Брест
 
 
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  15 марта в Республике Беларусь отмечается День Конституции. В этот день в Бресте состоялась торжественная церемония вручения паспортов лучшим представителям...
 
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Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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