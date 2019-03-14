В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов

15 марта в Республике Беларусь отмечается День Конституции. В этот день в Бресте состоялась торжественная церемония вручения паспортов лучшим представителям молодежи города. В этом году отмечается 25-летие принятия Конституции, в честь знаковой даты 25 лучших представителей учащейся молодежи города, победители различных олимпиад и творческих конкурсов, отличники учёбы лидеры и активисты общественных молодежных объединений в торжественной обстановке получили главные в жизни документы.



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Свое напутствие юношам и девушкам перед началом ответственного жизненного этапа дал председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук . Он предложил им рассказать, кем они хотят стать в своей взрослой жизни. Прозвучали разные ответы: молодежь привлекают профессии врача, программиста, служба в пограничных войсках, педагогическая деятельность и т.д.



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Председатель городского координационного Совета общественных объединений и политических партий, председатель Брестской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Мария Гладун пожелала молодежи здоровья и бодрости.

А исполняющий обязанности второго секретаря Брестского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Александр Зорин напутствовал молодых людей пожеланием целеустремленности.



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Вместе с паспортами молодые люди получили памятные сувениры. Завершилась торжественная церемония фотографированием на память.



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