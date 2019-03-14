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В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов
15.03.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
15 марта в Республике Беларусь отмечается День Конституции. В этот день в Бресте состоялась торжественная церемония вручения паспортов лучшим представителям молодежи города. В этом году отмечается 25-летие принятия Конституции, в честь знаковой даты 25 лучших представителей учащейся молодежи города, победители различных олимпиад и творческих конкурсов, отличники учёбы лидеры и активисты общественных молодежных объединений в торжественной обстановке получили главные в жизни документы.
Свое напутствие юношам и девушкам перед началом ответственного жизненного этапа дал председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр
Председатель городского координационного Совета общественных объединений и политических партий, председатель Брестской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Мария Гладун пожелала молодежи здоровья и бодрости.
А исполняющий обязанности второго секретаря Брестского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Александр Зорин напутствовал молодых людей пожеланием целеустремленности.
Вместе с паспортами молодые люди получили памятные сувениры. Завершилась торжественная церемония фотографированием на память.
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15 марта в Республике Беларусь отмечается День Конституции. В этот день в Бресте состоялась торжественная церемония вручения паспортов лучшим представителям...
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