Установлены подозреваемые по делу об убийстве, совершенном более 21 года назад в Давид-Городке

В ночь с 9 на 10 октября 1997 года в жилом частном доме в Давид-Городке Столинского района с признаками насильственной смерти обнаружен труп местной жительницы.



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По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого установлено, что неизвестные проникли в дом женщины, где нанесли ей ножевые ранения, похитили ювелирные изделия и денежные средства.

На протяжении многих лет установить причастных к совершению преступления не представлялось возможным, однако работа по уголовному делу не прекращалась.

Брестскими следователями и сотрудниками уголовного розыска УВД Брестского облисполкома в рамках деятельности межведомственных групп по расследованию преступлений прошлых лет был составлен план дальнейших действий, в том числе, в 2018 году по изъятым на месте происшествия объектам была назначена дополнительная судебно-генетическая экспертиза.

Благодаря современным возможностям, экспертами УГКСЭ по Брестской области был выделен генотип, который совпал с генотипом жителя Столинского района, 1976 года рождения. После получения данных о причастности указанного мужчины к совершению убийства, он был задержан сотрудниками уголовного розыска.



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В ходе допроса мужчина рассказал следователю об обстоятельствах преступления и о том, что совершил его вместе с двумя знакомыми, которые в настоящее время также задержаны по подозрению в убийстве.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи проводят необходимые следственные действия, в том числе, с участием подозреваемых.