В Кобрине задержана группа людей, которые причастны к незаконному обороту наркотиков

В отделение по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции отдела внутренних дел Кобринского райисполкома поступила оперативная информация о том, что группа молодых людей, жителей города Кобрина, занимаются употреблением наркотиков и их сбытом среди своих знакомых и жителей города Кобрина и района



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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 6 марта 2019 года на парковке по улице Советской в городе Кобрине сотрудниками ОНиПТЛ КМ Кобринского РОВД совместно с сотрудниками ОМОН УВД Брестского облисполкома было проведено задержания группы молодых людей, которые причастны к незаконному обороту наркотических средств.

При проведении осмотров и личных обысков задержанных у некоторых из них были обнаружены и изъяты вещества растительного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятые вещества растительного происхождения являются опасным наркотическим средством «Гашиш».

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Статья 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов –

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации.

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 327, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей, лечебно-трудовом профилактории, в месте проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему –

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Просьба гражданам, которым что-либо известно о лицах, занимающихся потреблением и (или) сбытом наркотических средств и психотропных веществ, не утаивать данную информацию, так как среди лиц, которым предлагаются запрещенные вещества, могут быть дети ваших знакомых, родных и близких, а сообщать ее в милиции по телефону 102 либо по телефону 77704 – начальнику криминальной милиции Кобринского РОВД. Анонимность гарантируется.

Берегите себя и здоровья Вам!

Отделение по наркоконтролю и противодействию торговли людьми

криминальной милиции Кобринского РОВД