ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кобрине задержана группа людей, которые причастны к незаконному обороту наркотиков

15.03.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В отделение по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции отдела внутренних дел Кобринского райисполкома поступила оперативная информация о том, что группа молодых людей, жителей города Кобрина, занимаются употреблением наркотиков и их сбытом среди своих знакомых и жителей города Кобрина и района


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64368.php

В Кобрине задержана группа людей, которые причастны к незаконному обороту наркотиков

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 6 марта 2019 года на парковке по улице Советской в городе Кобрине сотрудниками ОНиПТЛ КМ Кобринского РОВД совместно с сотрудниками ОМОН УВД Брестского облисполкома было проведено задержания группы молодых людей, которые причастны к незаконному обороту наркотических средств.

При проведении осмотров и личных обысков задержанных у некоторых из них были обнаружены и изъяты вещества растительного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятые вещества растительного происхождения являются опасным наркотическим средством «Гашиш».

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Статья 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов –

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации.

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 327, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей, лечебно-трудовом профилактории, в месте проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему –

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Просьба гражданам, которым что-либо известно о лицах, занимающихся потреблением и (или) сбытом наркотических средств и психотропных веществ, не утаивать данную информацию, так как среди лиц, которым предлагаются запрещенные вещества, могут быть дети ваших знакомых, родных и близких, а сообщать ее в милиции по телефону 102 либо по телефону 77704 – начальнику криминальной милиции Кобринского РОВД. Анонимность гарантируется.

Берегите себя и здоровья Вам!

Отделение по наркоконтролю и противодействию торговли людьми 
криминальной милиции Кобринского РОВД

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В отделение по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции отдела внутренних дел Кобринского райисполкома поступила оперативная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Очистил канаву от кустов, нависающих на дорогу, - получил более 8000 рублей штрафа. История жителя Дрогичинского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика