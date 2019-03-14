

Солигорская «Планета детства» - лучшая в области! Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС.

Дошкольный центр развития ребенка «Планета детства» стал победителем в областном этапе фестиваля «Безопасное детство», проводимом МЧС.

Соревнование проходило в четырех номинациях: «Уголок безопасности» – это создание тематического уголка или даже комнаты для детей, где они могут обучаться правилам безопасного поведения. «Гордимся, что научили» – тематические видеоролики, сюжет которых построен от имени родителей или ребенка. В них семьи рассказывают о том, как они обеспечивают безопасность детей дома, рассказывают примеры применения детьми дошкольного возраста правил безопасного поведения.





Возможность похвастаться своими педагогическими навыками смогли и воспитатели — в номинации «Дидактическая игра». Наиболее ярким конкурсом был творческий – «Азбука безопасности». Амплуа актеров примеряют все воспитанники детских садов: малыши раскрывают свои таланты в тематическом выступлении.



Напомним, ранее, чтобы представить Солигорский район на областном этапе, дошкольный центр развития ребенка «Планета детства» стал победителем районного фестиваля среди более 30 учреждений дошкольного образования.







Солигорский ГРОЧС выражает благодарность за высокое профессиональное мастерство по созданию дополнительных условий для воспитания культуры безопасности жизнедеятельности заведующей центра Корунной Ирине Николаевне, заместителю заведующего по основной деятельности Скалабан Наталье Анатольевне, а также педагогам центра: воспитателю-методисту Кунцевич Л.А., воспитателю Бойко М.А., воспитателю Гур Т.В., воспитателю Жаврид И.А., воспитателю Лущик Я.С., воспитателю Прудник О.В., воспитателю Пухта Т.А., воспитателю Сачко И.А.,воспитателю Шляга Е.И., воспитателю Якубович З.А.



Желаем удачи на республиканском этапе!



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