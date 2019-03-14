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Ансамбль «Жывіца» даст концерт в Горках
15.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
22 марта в Горках выступит народный ансамбль народной музыки и песни «Жывіца».
Концерт пройдет в Детской школе искусств и вокально-хорового мастерства.
Начало в 18.00.
Цена билета — 1,6 рубля.
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22 марта в Горках выступит народный ансамбль народной музыки и песни «Жывіца». Концерт пройдет в Детской школе искусств и вокально-хорового мастерства. Начало в...
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