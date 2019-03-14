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Молодечно предлагает инвесторам более 20 площадок и выгодные условия для бизнеса
Юрий Горлов отметил на пресс-конференции, что опыт Орши может быть применен в отношении таких крупных городов Минской области, как Молодечно и Борисов.
«Мы хотим получить те же налоговые льготы, что и Орша. Это даст серьезный толчок для развития нашего региона», – сказал председатель райисполкома.
В Молодечно готовы изучить планы Орши и в перспективе применить полезные наработки прежде всего по развитию промышленного сектора, а также социальной сферы, отметил он.
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Молодечно рассчитывает получить те же льготы, что и Орша
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