Молодечно предлагает инвесторам более 20 площадок и выгодные условия для бизнеса



На производстве предприятия «ЭКОМ». Фото Myfin.by

Юрий Горлов отметил на пресс-конференции, что опыт Орши может быть применен в отношении таких крупных городов Минской области, как Молодечно и Борисов.

«Мы хотим получить те же налоговые льготы, что и Орша. Это даст серьезный толчок для развития нашего региона», – сказал председатель райисполкома.

В Молодечно готовы изучить планы Орши и в перспективе применить полезные наработки прежде всего по развитию промышленного сектора, а также социальной сферы, отметил он.