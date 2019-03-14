Криушенко огласил список футболистов сборной Беларуси на первые матчи квалификации Евро-2020

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко определился со списком игроков, вызванных на первые матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года против команд Нидерландов и Северной Ирландии, сообщает пресс-служба АБФФ.



Фото: abff.by

Сбор главной команды страны продлится с 16 по 25 марта. Дружина разместится в техническом центре Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ. Вечером 19 марта сборная Беларуси отправится в Роттердам, где 21 марта в рамках стартового игрового дня квалификации ЕВРО встретится с Нидерландами. Противостояние на стадионе «Фейеноорд» начнется в 22.45 по белорусскому времени. Далее 22 марта «Белыя Крылы» совершат перелет в Белфаст, где 24 марта сыграют с Северной Ирландией. Матч на стадионе «Уиндзор Парк» также начнется в 22.45.

Главный тренер включил в состав национальной команды 23 футболиста:

Вратари: Андрей Горбунов («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск), Антон Чичкан (БАТЭ Борисов).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Володько («Арсенал», Тула, Россия), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Алексей Риос, Захар Волков (оба — БАТЭ, Борисов).

Полузащитники: Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все — «Динамо-Брест»), Антон Путило («Алтай», Измир, Турция), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова).

Нападающие: Николай Сигневич («Ференцварош», Будапешт, Венгрия), Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).