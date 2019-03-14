В Бресте родители и дочь скончались от употребления суррогатного алкоголя

Новости Беларуси. Трое жителей Бреста умерли после употребления неизвестной жидкости. Предположительно, употребления суррогатного алкоголя.

По информации УСК по Брестской области, местный житель обратился к правоохранителям 15 марта и сообщил, что в соседнем частном доме несколько дверь открыта входная дверь.

В доме были обнаружены тела трех человек – 62-летнего мужчины, 58-летней женщины и их 31-летней дочери. Погибшие не имели признаков насильственной смерти.



Фото: СК

Основная версия произошедшего – это употребление суррогатного алкоголя.

С места происшествия были изъяты различные жидкости, которые направлены на исследования.

По факту проводится проверка.