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В Бресте родители и дочь скончались от употребления суррогатного алкоголя
Новости Беларуси. Трое жителей Бреста умерли после употребления неизвестной жидкости. Предположительно, употребления суррогатного алкоголя.
По информации УСК по Брестской области, местный житель обратился к правоохранителям 15 марта и сообщил, что в соседнем частном доме несколько дверь открыта входная дверь.
В доме были обнаружены тела трех человек – 62-летнего мужчины, 58-летней женщины и их 31-летней дочери. Погибшие не имели признаков насильственной смерти.
Основная версия произошедшего – это употребление суррогатного алкоголя.
С места происшествия были изъяты различные жидкости, которые направлены на исследования.
По факту проводится проверка.
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Новости Беларуси. Трое жителей Бреста умерли после употребления неизвестной жидкости. Предположительно, употребления суррогатного алкоголя. По информации УСК...
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