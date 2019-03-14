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В Бресте родители и дочь скончались от употребления суррогатного алкоголя

15.03.2019 18:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Трое жителей Бреста умерли после употребления неизвестной жидкости. Предположительно, употребления суррогатного алкоголя.   

По информации УСК по Брестской области, местный житель обратился к правоохранителям 15 марта и сообщил, что в соседнем частном доме несколько дверь открыта входная дверь.  

В доме были обнаружены тела трех человек – 62-летнего мужчины, 58-летней женщины и их 31-летней дочери. Погибшие не имели признаков насильственной смерти.  

В Бресте родители и дочь скончались от употребления суррогатного алкоголя
Фото: СК

Основная версия произошедшего – это употребление суррогатного алкоголя.

С места происшествия были изъяты различные жидкости, которые направлены на исследования. 

По факту проводится проверка.

В начале года в Вилейке 11-летняя девочка отравилась препаратом от алкогольной зависимости (читать далее).
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Трое жителей Бреста умерли после употребления неизвестной жидкости. Предположительно, употребления суррогатного алкоголя.    По информации УСК...
 
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Три человека скончались в Бресте после употребления суррогатного алкоголя
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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