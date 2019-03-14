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В Брестской области задержали подозреваемых в убийстве женщины в 1997 году
Новости Беларуси. В Брестской области установлены подозреваемые по делу об убийстве, совершенном 21 год назад.
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По данному факту было возбуждено уголовное дело. Установлено, что неизвестные проникли в дом местной жительницы, нанесли ей ножевые ранения и похитили деньги и ювелирные украшения.
Долгое время установить лица, которые совершили преступление, не представлялось возможным. Но работа по уголовному делу не прекращалась.
В 2018 году по изъятым на месте преступления объектам была назначена дополнительная судебно-генетическая экспертиза. Был установлен генотип мужчины. Оказалось, что совпадает с генотипом 43-летнего жителя Столинского района.
Устанавливалась возможная причастность мужчины к убийству. Подозреваемый был задержан. Он рассказал следователям об обстоятельствах случившегося и о том, что совершал преступление вместе с двумя знакомыми. Их также задержали.
Продолжается расследование уголовного дела.
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Новости Беларуси. В Брестской области установлены подозреваемые по делу об убийстве, совершенном 21 год назад. По информации Следственного комитета, десятого...
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