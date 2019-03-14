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Новые ставки букмекеров. Назван главный соперник Сергея Лазарева на «Евровидении»

15.03.2019 17:52 — Разное | СТВ  
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Букмекеры назвали нового фаворита «Евровидения-2019». Им оказался участник из Нидерландов.

Дункан Лоуренс возглавляет рейтинг букмекеров, а на втором месте в топе – представитель России на конкурсе Сергей Лазарев. Ранее он находился на высшей позиции.

Новые ставки букмекеров. Назван главный соперник Сергея Лазарева на «Евровидении»
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Дункан Лоуренс исполнит на конкурсе песню «Arcade». На официальном YouTube-канале «Евровидение» клип на песню артиста посмотрели более 2,5 миллионов раз. В ней он поет о том, что любовь – это настоящее сумасшествие. И только когда чувства уходят, понимаешь, насколько это была проигрышная игра.

Дункану – 24 года. Он является одним из авторов текста и музыки песни, а также горд возможностью представлять свою страну на международном конкурсе.

Новые ставки букмекеров. Назван главный соперник Сергея Лазарева на «Евровидении»
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

В комментариях поддерживают исполнителя и отмечают, что будут за него голосовать.

Сергей Лазарев также представил песню, с которой отправится покорять «Евровидение». Клип на балладу «Scream» посмотрели более 3,5 миллионов раз.

«Это реально искусство». Победитель «Евровидения» предсказал триумф Сергея Лазарева на конкурсе (читать далее).
 
 
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Букмекеры назвали нового фаворита «Евровидения-2019». Им оказался участник из Нидерландов. Дункан Лоуренс возглавляет рейтинг букмекеров, а на втором месте в топе...
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
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