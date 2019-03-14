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В Бресте после употребления неизвестной жидкости скончалась семья

15.03.2019 18:37 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте после употребления неизвестной жидкости скончалась семья
Фото из открытых источников

Очевидец позвонил в милицию и сообщил, что в частном доме по соседству несколько дней открыта дверь. 

Правоохранители обнаружили в доме три тела. Погибшие - мужчина и женщина 1957 и 1961 годов рождения, а также их дочь 1988 года рождения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко.

При осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Предположительно погибшие отравились суррогатным алкоголем. 

С места происшествия изъяты различные жидкости, которые в последующем будут исследованы. 

В Бресте после употребления неизвестной жидкости скончалась семья
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Теги: Гомель
 
 
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Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели троих человек.
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
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Полымя
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Светлы шлях
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