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В Бресте после употребления неизвестной жидкости скончалась семья
15.03.2019 18:37 — Разное | Аргументы и факты
Очевидец позвонил в милицию и сообщил, что в частном доме по соседству несколько дней открыта дверь.
Правоохранители обнаружили в доме три тела. Погибшие - мужчина и женщина 1957 и 1961 годов рождения, а также их дочь 1988 года рождения, сообщает
При осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Предположительно погибшие отравились суррогатным алкоголем.
С места происшествия изъяты различные жидкости, которые в последующем будут исследованы.
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Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели троих человек.
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