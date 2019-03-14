В Бресте после употребления неизвестной жидкости скончалась семья

Очевидец позвонил в милицию и сообщил, что в частном доме по соседству несколько дней открыта дверь.

Правоохранители обнаружили в доме три тела. Погибшие - мужчина и женщина 1957 и 1961 годов рождения, а также их дочь 1988 года рождения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко.

При осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Предположительно погибшие отравились суррогатным алкоголем.