ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь депортирует мужчину в Иран, где ему грозит смертная казнь

15.03.2019 18:04 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Мехрдада Джамшидияна, который живет в Беларуси больше 25 лет, обвиняют в убийстве его матери и брата. Власти приняли решение депортировать мужчину в Иран, где его, скорее всего, казнят через расстрел. По информации Human Constanta рассказываем, почему он не заслуживает смерти и как ему можно помочь.

В чем дело

Мехрдад Джамшидиян родом из Ирана. Он жил в Беларуси с 1993 года – то есть больше 25 лет. Он – бизнесмен, здесь у него появилась супруга и трое детей. Все они граждане нашей страны.

В 2012 году в Иране убили его брата и мать. В этом обвинили Мехрдада Джамшидияна. Согласно следствию, это произошло в сентябре. Однако Мехрдад вернулся из Ирана в Беларусь еще 25 августа 2012 года. Его родственники даже сделали официальное заявление в полицию Ирана о том, что они не подозревают его в совершении убийства. Они считают, что это убийство совершили другие люди по политическим мотивам. Свое предположение они объясняют тем, что погибший брат Исмаил был членом оппозиционной партии «Зеленая революция».

Семь лет назад Иран просил Беларусь выслать Мехрдада на родину. Но Беларусь тогда не наша для этого оснований, и в экстрадиции отказали. Сейчас же правозащитники в прямом смысле слова борются за его жизнь. Мужчину несколько раз арестовывали, ему не дают статус беженца. С июля прошлого года его держат в заключении. В тюрьме у него случился сердечный приступ, у его сына обнаружили рак костного мозга. Теперь раком заболела его жена. 

В декабре 2017 года Комитет ООН по правам человека установил, что в Иране Мехрдаду грозит смертная казнь. Комитет потребовал от Беларуси не высылать его в Иран. Так было до недавнего времени. Но сейчас стало известно, что решение о его депортации приняли. Его могут отправить в Иран уже на этой неделе. Предполагают, что там его жизнь будет недолгой.

Что можно сделать

Правозащитники обращаются к Министерству иностранных дел Беларуси. Они напоминают, что решение о депортации Мехрдада нарушит международные договоры. Кроме того, наше законодательство запрещает высылку человека в иностранное государство, если там ему угрожают пытки и смерть.

Представители Human Constanta убеждены, что помочь ему сможет только привлечение всеобщего внимания к проблеме. Они просят всех неравнодушных беларусов подписать  обращение и отправьте его от своего имени в МИД. «Это последнее, что мы можем сделать, чтобы дать человеку шанс выжить», – говорят они. Текст обращения – по ссылке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мехрдада Джамшидияна, который живет в Беларуси больше 25 лет, обвиняют в убийстве его матери и брата. Власти приняли решение депортировать мужчину в Иран, где его,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Паралимпийский комитет России восстановлен в правах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика