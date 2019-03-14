Беларусь депортирует мужчину в Иран, где ему грозит смертная казнь

Мехрдада Джамшидияна, который живет в Беларуси больше 25 лет, обвиняют в убийстве его матери и брата. Власти приняли решение депортировать мужчину в Иран, где его, скорее всего, казнят через расстрел. По информации Human Constanta рассказываем, почему он не заслуживает смерти и как ему можно помочь.



В чем дело



Мехрдад Джамшидиян родом из Ирана. Он жил в Беларуси с 1993 года – то есть больше 25 лет. Он – бизнесмен, здесь у него появилась супруга и трое детей. Все они граждане нашей страны.



В 2012 году в Иране убили его брата и мать. В этом обвинили Мехрдада Джамшидияна. Согласно следствию, это произошло в сентябре. Однако Мехрдад вернулся из Ирана в Беларусь еще 25 августа 2012 года. Его родственники даже сделали официальное заявление в полицию Ирана о том, что они не подозревают его в совершении убийства. Они считают, что это убийство совершили другие люди по политическим мотивам. Свое предположение они объясняют тем, что погибший брат Исмаил был членом оппозиционной партии «Зеленая революция».



Семь лет назад Иран просил Беларусь выслать Мехрдада на родину. Но Беларусь тогда не наша для этого оснований, и в экстрадиции отказали. Сейчас же правозащитники в прямом смысле слова борются за его жизнь. Мужчину несколько раз арестовывали, ему не дают статус беженца. С июля прошлого года его держат в заключении. В тюрьме у него случился сердечный приступ, у его сына обнаружили рак костного мозга. Теперь раком заболела его жена.



В декабре 2017 года Комитет ООН по правам человека установил, что в Иране Мехрдаду грозит смертная казнь. Комитет потребовал от Беларуси не высылать его в Иран. Так было до недавнего времени. Но сейчас стало известно, что решение о его депортации приняли. Его могут отправить в Иран уже на этой неделе. Предполагают, что там его жизнь будет недолгой.



Что можно сделать



Правозащитники обращаются к Министерству иностранных дел Беларуси. Они напоминают, что решение о депортации Мехрдада нарушит международные договоры. Кроме того, наше законодательство запрещает высылку человека в иностранное государство, если там ему угрожают пытки и смерть.



Представители Human Constanta убеждены, что помочь ему сможет только привлечение всеобщего внимания к проблеме. Они просят всех неравнодушных беларусов подписать обращение и отправьте его от своего имени в МИД. «Это последнее, что мы можем сделать, чтобы дать человеку шанс выжить», – говорят они. Текст обращения – по ссылке .

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