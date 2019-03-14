Определились пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов и Лиги Европы

В 1/4 финала Лиги чемпионов запланировано английское дерби: «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити». «Манчестер Юнайтед» будет сражаться с испанской «Барселоной», а соперником «Ливерпуля» станет португальский «Порту». «Аякс» из Амстердама будет играть против итальянского «Ювентуса».

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов запланированы на 9 и 10 апреля, вторые – 16-17 апреля. 30 апреля, 1 мая, 7 и 9 мая четыре сильнейшие команды из четвертьфинальных пар сразятся за выход в финал, который пройдет 1 июня в Мадриде.









Четвертьфиналисты Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» сыграет за выход в полуфинал Лиги Европы с итальянским «Наполи». Еще один британский клуб «Челси» встретится с чешской «Славией». Португальской «Бенфике» будет противостоять немецкий «Айнтрахт». Еще одной парой ЛЕ стали два испанских клуба - «Валенсия» и «Вильярреал».

Первые матчи четвертьфинала Лиги Европы состоятся 11 апреля, ответные - 18 апреля. Полуфинальные встречи пройдут 2 и 9 мая, а решающий матч – 29 мая в Баку.