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Определились пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов и Лиги Европы

15.03.2019 18:32 — Разное | Партизан  
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Сегодня по итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне стали известны все пары четвертьфиналистов Лиги Европы и Лиги чемпионов по футболу сезона 2018/2019, сообщает Телеграф.

В 1/4 финала Лиги чемпионов запланировано английское дерби: «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити». «Манчестер Юнайтед» будет сражаться с испанской «Барселоной», а соперником «Ливерпуля» станет португальский «Порту». «Аякс» из Амстердама будет играть против итальянского «Ювентуса».
 
Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов запланированы на 9 и 10 апреля, вторые – 16-17 апреля. 30 апреля, 1 мая, 7 и 9 мая четыре сильнейшие команды из четвертьфинальных пар сразятся за выход в финал, который пройдет 1 июня в Мадриде.

 

Четвертьфиналисты Лиги Европы

 
Лондонский «Арсенал» сыграет за выход в полуфинал Лиги Европы с итальянским «Наполи». Еще один британский клуб «Челси» встретится с чешской «Славией». Португальской «Бенфике» будет противостоять немецкий «Айнтрахт». Еще одной парой ЛЕ стали два испанских клуба - «Валенсия» и «Вильярреал».
 
Первые матчи четвертьфинала Лиги Европы состоятся 11 апреля, ответные - 18 апреля. Полуфинальные встречи пройдут 2 и 9 мая, а решающий матч – 29 мая в Баку.

 
 
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Сегодня по итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне стали известны все пары четвертьфиналистов Лиги Европы и Лиги чемпионов по футболу сезона...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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