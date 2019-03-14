Бабич раскрыл коварный план Лукашенко

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Тяжело, когда твой противник во много раз хитрее и умнее. Вот и теперь российский посол вволю оттоптался на «стратегическом партнере». Красиво, надо признать, филигранно. В частности, Михаил Бабич заявил, что все разговоры об угрозе суверенитету Беларуси могут быть избирательной технологией под названием «мобилизация электората путем формирования образа врага». И попенял, что «вряд ли разумно такую технологию реализовывать за счет отношений с ближайшим союзником».





Иными словами, посол раскрыл план Александра Лукашенко на предстоящие выборы, который активно сегодня реализуется.





Не то, чтобы это заявление претендует на сверхсекретное открытие, но все же вот так напрямую Александру Григорьевичу редко кто позволяет сказать правду в глаза. Да еще и отчитать прилюдно.





И ведь самое удивительное, что не поспоришь. Согласитесь, сегодня никто (даже самый отъявленный оппозиционер-русофоб) так много не говорит об угрозе независимости, как Александр Григорьевич. Не забывает при этом глава Беларуси, конечно, и намекнуть, кто гарант этой независимости.









Поэтому слова Бабича бьют в самую точку. А тот еще и словно издевается:





— По вопросу о защите суверенитета: всем, мне кажется, давно хотелось бы понять, кто посягает на белорусский суверенитет и от кого его хотят защитить? Если это угроза с Запада, по аналогии с известными «цветными» революциями и государственными переворотами, то Российская Федерация как союзник, если поступит такая просьба, будет вместе с Белоруссией отстаивать этот суверенитет всеми доступными средствами. Если это намеки на Россию, то это совсем не по-партнерски.





И можно как угодно относиться к самой фигуре посла и его роли в этой игре, но так ли не прав Бабич, когда говорит про излишнюю эксплуатацию Александром Григорьевичем «образа врага»?





Что же касается реальной угрозы для независимости Беларуси, то, думается, эта опасность не больше, чем у любой другой обнищавшей страны рядом с сильным соседом. Поэтому не Бабич и даже не Россия угроза нашему суверенитету. Его угроза — экономическая политика и ее авторы, которые своим неумелым руководством тянут страну в нищету.