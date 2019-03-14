"Беларуси срочно нужно осваивать массовое производство идеологов на экспорт"

В Беларуси нет идеологии, национальной идеи, но при этом существует идеологическая вертикаль. Парадокс. Лукашенко 1 марта назвал идеологов «штучным товаром». В 2003г., когда состоялось знаменитое идеологическое совещание, он говорил то же самое. С 2003г. по нынешний момент наладить массовое производство столь востребованных специалистов так и не удалось. А жаль. Могли бы с их помощью раз и навсегда закрыть проблему экспорта: треть ­ Евросоюз, треть ­ Россия, треть ­ в остальные страны. Проблема в том, что классические времена индустриального общества остались в прошлом. Время тоталитарных идеологий ­ коммунистической, фашистской, национал­социалистической ­ пришлось на середину прошлого века. Но то время ушло. В современном, сложно устроенном обществе, в котором растет уровень индивидуализма, невозможно нарисовать единую картину будущего. А без нее невозможна тоталитарная идеология.﻿









Фото: svaboda.org





Чего нет в «белорусской модели»? Авторы не могут нарисовать образ будущего и всячески уходят от этой темы. А нет образа будущего ­ нет идеологии. Поэтому и возникают предложения (как во время «Большого разговора»): за все хорошее. Все согласны. Вот только каждый индивидуум понимает слово «хорошее» по­своему. Поэтому построить идеологию и невозможно, как ни крутись.





В прошлом году в «СБ. Беларусь сегодня» не последние люди в государстве люди рассуждали: мол, без идеологии, без национальной идеи любое государство рассыплется. Но фокус в том, что современные динамичные государства могут развиваться и при наличии «винегрета» идей, они могут развиваться без единомыслия. А в нашем славном государстве представители власти, даже молодые ­ это люди коммунистической закалки (иначе их бы просто не пустили во власть). Поэтому существующая система в принципе не может руководить свободными людьми. Наша власть не может представить себе человека, который ускользает из­под ее контроля, ­ ужас и суматоха. На Западе человек платит налоги, если у него есть доходы и собственность, нет доходов и собственности ­ не с чего и платить налоги (хотя все равно человек платит акцизы и т.п.). Но наше руководство не может смириться, что люди ускользают из­под контроля государства: не столько учтем, сколько накажем. Совершенно логичная политика для этой системы, я удивляюсь, почему такое не придумали раньше. Лукашенко неоднократно говорил: у нас не может быть диктатуры, потому как нет ресурсов. Но для поддержания диктатуры особых ресурсов не надо!









Согласно официальной мифологии, в Беларуси имеется единый народ, который сплотился вокруг определенной фигуры. Именно этот миф отражают официальные результаты выборов. На выборах всех уровней ставленники власти набирают порядка 80%. Этим и демонстрируется единство нашего общества, которого реального нет. У представителей власти совершенно другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. В их представлении товарищ Мадуро ­ законно избранный президент Венесуэлы. Законность его первого срока никто не оспаривал, во втором ­ все реальные кандидаты были сняты с выборов, а потом Мадуро не стал разгонять непослушный парламент, а просто создал параллельный. Но с точки зрения белорусской власти, он законно избранный президент. Так, в Беларуси произошло то же самое: в 1996г. сам разогнал парламент и сам назначил нужных людей в свой парламент. Поэтому лично я никогда и не пишу «президент Лукашенко».





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