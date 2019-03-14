Начался новый виток политико-дипломатического напряжения между Минском и Москвой. Вслед за интервью Бабича, который подсчитал российские затраты на содержание Беларуси и призвал Минск окончательно определиться по вопросу интеграции, последовал комментарий белорусского МИДа. Среди прочего было сказано: "Бабич не понимает разницу между федеральной округой и независимым государством".





Как раз Бабич все прекрасно понимает, а вот белорусские власти не понимают и не видят разницы между военным и дипломатом.





Для Бабича, как кадрового и боевого офицера, Беларусь - это плацдарм, рубеж, который необходимо захватить. Он проводит рекогносцировку местности, делает оценку внутренним ресурсам - материальным и кадровым, изучает настроения, стойкость и сплоченность элит. Организует и проводит точечные информационные удары, провокации, с тем чтобы выявить слабые и сильные стороны режима, уязвимость системы и общества.





Вся активность Бабича (а за 6 месяцев он изъездил практически всю страну, встретился с огромным количеством людей, представителей власти, бизнеса, и даже "пощупал" то, что называет себя "оппозицией"), при молчаливом позорном попустительстве белорусских властей называется политико-информационной разведкой боем.





И что самое печальное, он чувствует свою силу, свою неуязвимость, ведь белорусские власти даже не осмелятся его выслать, поэтому активность и влияние российского посла будет нарастать. То, что Минск согласился с назначением Бабича послом, показывало слабость властей и их несостоятельность противостоять давлению Москвы. Что уж говорить об высылке этого «дипломата».





К слову, реакция российского посла на слова белорусского МИДа не заставили себя ждать: «Мы, - сказал Бабич, - в отличие от этих комментаторов, успеваем читать, знакомиться, получать, анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве… А все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся».





Думаю, комментарии будут излишними, российское посольство открыто игнорирует позицию белорусских государственных институтов, словно это второстепенные местные органы власти внутри Российской Федерации.

Продолжением информационной атаки на Беларусь станет пресс-конференция российского посла, которая пройдет 18 марта в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь (!).









Михаил Бабич расскажет гражданам нашей страны при помощи российского пропагандистского канала, каких успехов достиг Крым после "воссоединения" с Россией.





Полагаю, что посол будет намекать о том, что простые белорусы всегда могут положиться на братский народ и что интеграция с Россией - это важное и необходимое условие для развития Беларуси.





Мне трудно понять, как власти независимого государства разрешают организовывать такие мероприятия на своей территории. Достаточно было бы заявить о недопустимости такой конференции. Особенно, если совсем недавно Лукашенко обсуждал «Концепцию информационной безопасности», призывал производителям «фейков» отвечать тем же оружием. Чем же власти ответят на слова и действия Бабича?





Зато важный исторический национальный праздник "День Независимости" власти разрешили проводить только на "Бангалоре"(!). Вот она, информационная безопасность.





Видимо, так должен выглядеть «информационный суверенитет», о котором так пафосно говорил секретарь Совета Безопасности РБ.





Вероятно, деятельность российского посла, его заявления укрепляют суверенитет страны, а вот празднование «Дня Независимости» в центре города подрывает основы государственности?!