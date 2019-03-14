Держи карман шире! Российского депутата обвинили в получении взятки в $50 млн!









ТАСС его адвокат Игорь Трунов, депутат обвиняется в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей (в районе 52 млн долларов - прим. БП) Как уточнилего адвокат Игорь Трунов, депутат обвиняется в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей (в районе 52 млн долларов - прим. БП)





"Белоусов был вызван на допрос, его повезли сегодня в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал адвокат.





В настоящее время в суде объявлен перерыв в связи с тем, что прокуратура просит согласовать позицию со своим руководством, отметил Трунов.





Он также сообщил, что Белоусов не признает вину в получении взятки.





6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Вадима Белоусова.









Как установило следствие, с мая 2010 года по январь 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич и депутат Белоусов, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками в Москве и Челябинске, получили за оказание общего покровительства от представителей холдинга "Автобан" взятку в размере почти 3,4 млрд рублей.