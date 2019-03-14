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Держи карман шире! Российского депутата обвинили в получении взятки в $50 млн!
Следственный комитет РФ просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова.
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"Белоусов был вызван на допрос, его повезли сегодня в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал адвокат.
В настоящее время в суде объявлен перерыв в связи с тем, что прокуратура просит согласовать позицию со своим руководством, отметил Трунов.
Он также сообщил, что Белоусов не признает вину в получении взятки.
6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Вадима Белоусова.
Как установило следствие, с мая 2010 года по январь 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич и депутат Белоусов, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками в Москве и Челябинске, получили за оказание общего покровительства от представителей холдинга "Автобан" взятку в размере почти 3,4 млрд рублей.
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Следственный комитет РФ просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова.
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