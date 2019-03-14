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Российские СМИ снова отправляют Лукашенко в отставку

15.03.2019 17:42 — Разное | Партизан  
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Очередной фейк о Лукашенко гуляет по российским СМИ.



Telegram-канал «Незыгарь» якобы со ссылкой на источники в администрации президента Беларуси написал, что глава Беларуси досрочно уйдет в отставку. Это сообщение перепечатали и обсосали десятки подконтрольных Кремлю сайтов, групп в социальных сетях и каналов в мессенджерах.

Вместе с тем, напомним, что Лукашенко на последней пресс-конференции для журналистов ясно заявил, что намерен остаться президентом на шестой срок. «Выборы» в Беларуси должны пройти в 2020 году.

Telegram-канал «Незыгарь» принадлежит одному из руководителей российского государственного агентства ТАСС. Ранее белорусский блогер Эдуард Пальчис продемонстрировал его низкую компетентность, отправив автору канала заведомо фейковую информацию, которую «Незыгарь» опубликовал без какой бы то ни было проверки.


 
 
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Очередной фейк о Лукашенко гуляет по российским СМИ.
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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