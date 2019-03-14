Российские СМИ снова отправляют Лукашенко в отставку









Telegram-канал «Незыгарь» якобы со ссылкой на источники в администрации президента Беларуси написал, что глава Беларуси досрочно уйдет в отставку. Это сообщение перепечатали и обсосали десятки подконтрольных Кремлю сайтов, групп в социальных сетях и каналов в мессенджерах.





Вместе с тем, напомним, что Лукашенко на последней пресс-конференции для журналистов ясно заявил, что намерен остаться президентом на шестой срок. «Выборы» в Беларуси должны пройти в 2020 году.





Telegram-канал «Незыгарь» принадлежит одному из руководителей российского государственного агентства ТАСС. Ранее белорусский блогер Эдуард Пальчис продемонстрировал его низкую компетентность, отправив автору канала заведомо фейковую информацию, которую «Незыгарь» опубликовал без какой бы то ни было проверки.



