ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для переписи населения закупят 6,8 тысячи планшетов. Большинство устройств потом передадут в Минобр

15.03.2019 19:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Для Минобразования и Белстата закупят 6800 планшетных компьютеров. Соответствующая заявка на проведение электронного аукциона размещена на сайте госзакупок. Все планшеты, которые намерены закупить, будут использоваться при переписи населения, сообщил TUT.BY директор Главного информационно-аналитического центра Минобра Павел Лис.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

По словам Павла Лиса, большая часть планшетов — 5100 — после переписи населения передадут в Минобр. «Мы работаем над концепцией электронный колледж, там будут задействованы планшеты для преподавателей после оцифровки процессов», — уточнил представитель Минобразования.

Как планируется, планшеты будут использовать преподаватели «айтишных» специальностей в колледжах.

Остальные планшеты, по нашим данным, передадут в Минздрав для "информатизации учреждений здравоохранения". Планшеты, на нашей информации, будут закуплены на спонсорские средства, на их закупку предусмотрено 3 миллиона рублей. 

Планшеты должны быть поставлены до 12 июня. 

Напомним, в октябре 2019 года в Беларуси пройдет перепись населения. Переписные листы уже появились на сайте Белстата.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для Минобра и Белстата закупят 6800 планшетных компьютеров. Соответствующая заявка на электронный аукцион размещена на сайте госзакупок.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Могилёвщине — месячник по наведению порядка на земле!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика