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Для переписи населения закупят 6,8 тысячи планшетов. Большинство устройств потом передадут в Минобр
Для Минобразования и Белстата закупят 6800 планшетных компьютеров. Соответствующая заявка на проведение электронного аукциона размещена
По словам Павла Лиса, большая часть планшетов — 5100 — после переписи населения передадут в Минобр. «Мы работаем над концепцией электронный колледж, там будут задействованы планшеты для преподавателей после оцифровки процессов», — уточнил представитель Минобразования.
Как планируется, планшеты будут использовать преподаватели «айтишных» специальностей в колледжах.
Остальные планшеты, по нашим данным, передадут в Минздрав для "информатизации учреждений здравоохранения". Планшеты, на нашей информации, будут закуплены на спонсорские средства, на их закупку предусмотрено 3 миллиона рублей.
Планшеты должны быть поставлены до 12 июня.
Напомним, в октябре 2019 года в Беларуси пройдет
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Для Минобра и Белстата закупят 6800 планшетных компьютеров. Соответствующая заявка на электронный аукцион размещена на сайте госзакупок.
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