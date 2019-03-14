Для переписи населения закупят 6,8 тысячи планшетов. Большинство устройств потом передадут в Минобр

Для Минобразования и Белстата закупят 6800 планшетных компьютеров. Соответствующая заявка на проведение электронного аукциона размещена на сайте госзакупок. Все планшеты, которые намерены закупить, будут использоваться при переписи населения, сообщил TUT.BY директор Главного информационно-аналитического центра Минобра Павел Лис.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

По словам Павла Лиса, большая часть планшетов — 5100 — после переписи населения передадут в Минобр. «Мы работаем над концепцией электронный колледж, там будут задействованы планшеты для преподавателей после оцифровки процессов», — уточнил представитель Минобразования.

Как планируется, планшеты будут использовать преподаватели «айтишных» специальностей в колледжах.

Остальные планшеты, по нашим данным, передадут в Минздрав для "информатизации учреждений здравоохранения". Планшеты, на нашей информации, будут закуплены на спонсорские средства, на их закупку предусмотрено 3 миллиона рублей.

Планшеты должны быть поставлены до 12 июня.

Напомним, в октябре 2019 года в Беларуси пройдет перепись населения . Переписные листы уже появились на сайте Белстата.