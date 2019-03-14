Председатель райисполкома Дмитрий Рубан провел сегодня встречу с молодыми специалистами. Он рассказал о своем первом рабочем дне, планах на будущее, о качествах, которые ценит в людях, и многом другом. Молодые люди могли задать главе района интересующие вопросы, озвучить проблемы. В мероприятии также приняли участие: Николай Хучев, заместитель председателя райисполкома; Виктор Дуняшенко, директор ГПЛ-16; Екатерина Ишутина, главный врач УЗ «Хотимская ЦРБ», депутат районного Совета депутатов.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубан пообщался с молодыми специалистами района в формате «круглого стола» Председатель райисполкома Дмитрий Рубан провел сегодня встречу с молодыми специалистами. Он рассказал о своем первом рабочем дне, планах на будущее, о качествах,...