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Рубан пообщался с молодыми специалистами района в формате «круглого стола»

15.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Председатель райисполкома Дмитрий Рубан провел сегодня встречу с молодыми специалистами. Он рассказал о своем первом рабочем дне, планах на будущее, о качествах, которые ценит в людях, и многом другом. Молодые люди могли задать главе района интересующие вопросы, озвучить проблемы. В мероприятии также приняли участие: Николай Хучев, заместитель председателя райисполкома; Виктор Дуняшенко, директор ГПЛ-16; Екатерина Ишутина, главный врач УЗ «Хотимская ЦРБ», депутат районного Совета депутатов.Рубан пообщался с молодыми специалистами района в формате «круглого стола»

 
 
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Председатель райисполкома Дмитрий Рубан провел сегодня встречу с молодыми специалистами. Он рассказал о своем первом рабочем дне, планах на будущее, о качествах,...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
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