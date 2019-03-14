Из 10 обратившихся в комиссию по Декрету №3 — для девяти нашлась работа

Сегодня состоялось заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Комиссия призвана контролировать реализацию Декрета Президента Республики Беларусь №3 “О содействии занятости населения» на территории Хотимского района. Возглавляет комиссию Евгений Николаенко, председатель районного Совета депутатов.

На комиссию обратилось 10 человек. Шестеро получили направления для трудоустройства в организации и на предприятия Хотимского района. Двое мужчин согласились на переобучение. Один молодой человек заинтересовался возможностью открыть собственное дело в сфере ремонта автомобилей: он собирается рассмотреть вопрос об регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Лишь один гражданин категорически заявил, что не желает работать на территории Хотимского района и отказался от предложенных вакансий.

Напомним, что комиссия заседание два раза в месяц: во вторую и четвертую пятницу, в 14.00, в актовом зале райисполкома.

Янина МАВИЧ