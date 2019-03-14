Сегодня 14-летние школьники Хотимщины получили паспорта гражданина Республики Беларусь

Юные граждане Республики Беларусь получили свой главный документ в рамках Всебелорусской акции «Мы — граждане Беларуси!», посвященной Дню Конституции.

В торжественном мероприятии приняло участие 14 самых активных и талантливых 14-летних ребят. Вместе с паспортом они получили в подарок Конституцию Республики Беларусь и сувениры с национальной символикой.



В праздничной обстановке документы им вручил заместитель председателя Хотимского райисполкома Николай Хучев.

– Сегодня вы становитесь полноправными гражданами Беларуси, получаете важный документ – паспорт, – обратился он к подросткам. – И это событие – не рядовое. Быть гражданином – большая ответственность перед обществом, родными и близкими, перед самим собой. Поддержка молодежи, создание благоприятных условий для ее развития являются приоритетом государственной политики, многое в этом направлении делается и на Хотимщине, о чем свидетельствуют и ваши успехи. Уже сегодня вы – активные участники волонтерских проектов и общественных объединений, победители и призеры предметных олимпиад, спортивных соревнований и конкурсов. На вас, молодых, наша надежда. Вы – строители будущего. И то, каким ему быть, во многом зависит от каждого из вас, вашей активной гражданской позиции, желания приносить пользу своему государству.

Анна МАВИЧ

