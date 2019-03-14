ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня 14-летние школьники Хотимщины получили паспорта гражданина Республики Беларусь

15.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Юные граждане Республики Беларусь получили свой главный документ в рамках Всебелорусской акции «Мы — граждане Беларуси!», посвященной Дню Конституции.

В торжественном мероприятии приняло участие 14 самых активных и талантливых 14-летних ребят. Вместе с паспортом они получили в подарок Конституцию Республики Беларусь и сувениры с национальной символикой. Сегодня 14-летние школьники Хотимщины получили паспорта гражданина Республики Беларусь

В праздничной обстановке документы им вручил заместитель председателя Хотимского райисполкома Николай Хучев.

– Сегодня вы становитесь полноправными гражданами Беларуси, получаете важный документ – паспорт, – обратился он к подросткам. – И это событие – не рядовое. Быть гражданином – большая ответственность  перед обществом, родными  и близкими, перед самим собой. Поддержка молодежи, создание благоприятных условий для ее развития являются приоритетом государственной политики, многое в этом направлении делается и на Хотимщине, о чем свидетельствуют и ваши успехи. Уже сегодня вы – активные участники волонтерских проектов и общественных объединений, победители и призеры предметных олимпиад, спортивных соревнований и конкурсов. На вас, молодых, наша надежда. Вы – строители будущего.  И то, каким ему быть, во многом зависит от каждого из вас, вашей активной гражданской позиции, желания  приносить пользу своему государству.

Анна МАВИЧСегодня 14-летние школьники Хотимщины получили паспорта гражданина Республики Беларусь

 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юные граждане Республики Беларусь получили свой главный документ в рамках Всебелорусской акции «Мы — граждане Беларуси!», посвященной Дню Конституции. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
США ввели санкции против граждан и компаний РФ за атаку в Керченском проливе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика