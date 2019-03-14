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6 полезных советов по питанию, которые помогут сбросить лишний вес

15.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Сегодня поговорим о правилах питания, которые помогут сделать большой шаг навстречу фигуре вашей мечты.

Ставьте реалистичные задачи и поощряйте себя

Может быть, вы хотите похудеть на 20 кг, но чтобы оставаться достаточно мотивированной, лучше сказать себе «я сброшу 2 килограмма к концу следующего месяца». Так вы не будете нервничать и злиться, если этого не произойдет, но и приятно удивитесь, если потеряете эти 2 кг намного раньше. Обязательно после достижения цели вознаграждайте себя. И, да, едой себя не нужно вознаграждать.

Составляйте список покупок

 

В случае с похудением действует принцип: чтобы избежать покупки неполезных и ненужных вам продуктов, перед еженедельным походом в магазин нужно составлять список покупок. Выделите пол часа воскресного утра для того, чтобы расписать все блюда и перекусы, которые вы будете употреблять на  протяжении следующих 7 дней и распишите продукты, которые необходимы для их приготовления. Придерживайтесь недельного плана и вы увидите, что качество употребляемой вами пищи улучшится в разы.

Не пропускайте завтраки

Если вам кажется, что пропустить завтрак — это хороший способ потерять вес, спешим вас расстроить: завтрак разгоняет метаболизм. А это, в свою очередь, помогает потерять лишний вес. Выбирайте продукты с высоким содержанием белка, чтобы уменьшить тягу к сладкому на протяжении всего дня. Также убедитесь, что ваша еда содержит достаточное количество клетчатки — цельнозерновая каша отлична в этом плане.

Сделайте клетчатку вашим лучшим другом

Вы можете сокращать количество калорий, уменьшать размеры порций, но все равно оставаться наедине с чувством голода. Перекусывайте низкокалорийными продуктами, богатыми клетчаткой. Авокадо, малина, груша, бобы, брокколи артишок и т.д. помогут потерять вес и хорошо утоляют чувство голода.

Выделите время для приемов пищи

 

Признайтесь, вы тоже постоянно ужинаете у телевизора или за завтраком, проверяете Фейсбук и листаете ленту Истаграма? Это говорит только о том, что вы не обращаете внимание на то, сколько съедаете и не контролируете процесс приема пищи в целом. Лучший способ уменьшить количество употребляемых калорий —исключить все отвлекающие вас факторы и сосредоточиться на употребляемой пище. Попробуйте насладиться и почувствовать настоящий вкус приготовленных блюд.

Планируйте перекусы

Перекусы нужно устраивать между основными приемами пищи. Они должны составлять не более 150 калорий. Готовьте их заранее и держите рядом с вашим рабочим местом или в холодильнике на самой видной полке. Гарантируем: когда проголодаетесь, вы с большей вероятностью потянетесь за полезной едой, а не за очередной пачкой чипсов или печенья.

 
 
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Сегодня поговорим о правилах питания, которые помогут сделать большой шаг навстречу фигуре вашей мечты. Ставьте реалистичные задачи и поощряйте себя Может быть,...
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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