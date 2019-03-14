В Индии впервые обнаружена звездная лягушка

В индийских горах Западные Гаты ученые обнаружили ранее неизвестный вид земноводных — карликовую звездную лягушку (Astrobatrachus kurichiyana), сообщает телеканал «МИР 24» .

Животное по размеру не превышает большой палец человека. Звездной лягушку назвали из-за бледно-голубых пятен, покрывающих все ее тело. Пестрый окрас помогает лягушке прятаться от хищников в тенистых тропических зарослях.

В настоящее время звездная карликовая лягушка является единственным представителем нового подсемейства Astrobatrachinae. Она обладает некоторым сходством с представителями видов Nyctibatrachinae и Lankanectinae, также обитающими в указанном регионе Индии, однако значительно отличается от них по ряду генетических и морфологических признаков.

Установлено, что найденный учеными новый вид является единственным потомком лягушек, обитавших десятки миллионов лет назад на территории Индии и Шри-Ланки.

Горная цепь Западные Гаты известна большим разнообразием эндемиков — растений и животных, которые не встречаются больше нигде в мире. В ходе экспедиций ученые нередко обнаруживают там новые виды.