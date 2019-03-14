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В Индии впервые обнаружена звездная лягушка
15.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
В индийских горах Западные Гаты ученые обнаружили ранее неизвестный вид земноводных — карликовую звездную лягушку (Astrobatrachus kurichiyana), сообщает телеканал
Животное по размеру не превышает большой палец человека. Звездной лягушку назвали из-за бледно-голубых пятен, покрывающих все ее тело. Пестрый окрас помогает лягушке прятаться от хищников в тенистых тропических зарослях.
В настоящее время звездная карликовая лягушка является единственным представителем нового подсемейства Astrobatrachinae. Она обладает некоторым сходством с представителями видов Nyctibatrachinae и Lankanectinae, также обитающими в указанном регионе Индии, однако значительно отличается от них по ряду генетических и морфологических признаков.
Установлено, что найденный учеными новый вид является единственным потомком лягушек, обитавших десятки миллионов лет назад на территории Индии и Шри-Ланки.
Горная цепь Западные Гаты известна большим разнообразием эндемиков — растений и животных, которые не встречаются больше нигде в мире. В ходе экспедиций ученые нередко обнаруживают там новые виды.
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В индийских горах Западные Гаты ученые обнаружили ранее неизвестный вид земноводных — карликовую звездную лягушку (Astrobatrachus kurichiyana), сообщает телеканал «МИР...
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