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Россельхознадзор снял ограничения на поставки в РФ продукции 6 белорусских предприятий

15.03.2019 19:27 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор с 16 марта снимает временные ограничения на поставки продукции ряда белорусских предприятий, сообщила служба.

В соответствии с дорожной картой по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам продукции животноводства на 2019 год, а также с учетом устранения нарушений и гарантий белорусской стороны, право поставок в РФ вернули ООО "Праймилк" (сухая молочная продукция) и филиал "Осиповичский" ОАО "Бабушкина крынка" (сухая молочная продукция).

Кроме того, с учетом устранения выявленных нарушений и гарантий ветслужбы Белоруссии, Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки в РФ продукции ПУП "Мстиславльмолоко" (сыры); филиала "Быховский" ОАО "Бабушкина крынка" (сухая молочная продукция); ОАО "Молочная компания Новогрудские дары" (сыры, масло); ОАО "Ошмянский мясокомбинат" (за исключением продукции, запрещенной к ввозу по причине действующих ограничений по АЧС).

При этом поставки допускаются при условии ввоза продукции в режиме усиленного лабораторного контроля. Продукция, предназначенная для поставок в РФ, должна быть выработана с 16 марта и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

 
 
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Россельхознадзор с 16 марта снимает временные ограничения на поставки продукции ряда белорусских предприятий, сообщила служба.
 
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