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Три человека скончались в Бресте после употребления суррогатного алкоголя

15.03.2019 18:48 — Разное | Интерфакс  
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Трое брестчан скончались, предположительно, в результате употребления суррогатного алкоголя, сообщили в местных следственном комитете Беларуси.

"15 марта текущего года в милицию поступило сообщение от жителя областного центра о том, что в частном доме, расположенном по соседству от его места проживания, несколько дней открыта входная дверь. Прибывшими на место происшествия сотрудниками милиции были обнаружены тела трёх человек", - говорится в сообщении.

Работой следственно-оперативной группы на месте происшествия установлено, что погибшими являются трое жителей Бреста: мужчина и женщина, 1957 и 1961 годов рождения, и их дочь, 1988 года рождения. Их тела при осмотре признаков насильственной смерти не имели.

Основная версия произошедшего – употребление суррогатного алкоголя.

С места происшествия изъяты различные жидкости, которые направлены на исследования. 

 
Теги: Брест
 
 
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Трое брестчан скончались, предположительно, в результате употребления суррогатного алкоголя, сообщили в местных следственном комитете Беларуси.
 
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