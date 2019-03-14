Три человека скончались в Бресте после употребления суррогатного алкоголя

Трое брестчан скончались, предположительно, в результате употребления суррогатного алкоголя, сообщили в местных следственном комитете Беларуси.

"15 марта текущего года в милицию поступило сообщение от жителя областного центра о том, что в частном доме, расположенном по соседству от его места проживания, несколько дней открыта входная дверь. Прибывшими на место происшествия сотрудниками милиции были обнаружены тела трёх человек", - говорится в сообщении.

Работой следственно-оперативной группы на месте происшествия установлено, что погибшими являются трое жителей Бреста: мужчина и женщина, 1957 и 1961 годов рождения, и их дочь, 1988 года рождения. Их тела при осмотре признаков насильственной смерти не имели.

Основная версия произошедшего – употребление суррогатного алкоголя.

С места происшествия изъяты различные жидкости, которые направлены на исследования.