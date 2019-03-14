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Почти 60% украинцев считают ошибкой запрет российских артистов и фильмов и более 42% не поддерживают введения языковых квот - опрос КМИС

15.03.2019 18:42 — Разное | Интерфакс  
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Более трети граждан Украины видят наступление на свободу слова в стране и почти столько же убеждены, что украинские власти слабо реагируют на засилье пророссийских пропагандистских СМИ, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 28 февраля - 11 марта по заказу клиента.

Так, согласно опросу, 33,9% опрошенных в марте считают, что в Украине происходит наступление на свободу слова (этот процент остался таким же, как и в сентябре 2018 года), 35,4% - придерживались противоположного мнения, что в Украине слишком много прокремлевских пропагандистских СМИ, а государство и общество на это слабо реагируют (в сентябре таких было 30,2%). Около 28,8% респондентов не смогли выбрать ответ или отказались отвечать, хотя процент таких респондентов существенно уменьшился за последний год (в феврале 2018 года он составлял 37,7%).

Около половины опрошенных в марте (53,5%) считают, что запрет российских телеканалов в Украине является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан (в феврале 2018 года таких было 43,7%, в сентябре - 49,6%). Примерно каждый третий (31,7%) придерживается противоположного мнения и считает, что запрет российских телеканалов в Украине является необходимым шагом для защиты государства. Процент, который выбирает этот вариант, снизился с 36,6% в феврале 2018 года. Еще 14,7% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Также 27,7% участников опроса в марте придерживались мнения, что запрет отдельных артистов и российских фильмов в Украине является необходимым шагом для защиты государства, тогда как 59,6% респондентов считали, что запрет отдельных артистов и российских фильмов в Украине является ошибкой и ограничивает права граждан. Причем, доля тех, кто считает запрет необходимым шагом, практически не изменилась за год (в феврале 2018 года было 29,2%), а доля тех, кто считает запрет ошибкой, выросла (в феврале 2018 года таких было 53%). Еще 12,6% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Запрет российских соцсетей поддерживает 28,8% опрошенных украинцев (в феврале 2018 было 30,2%), не поддерживают около 53,2% опрошенных (причем, процент вырос с 45,8% в феврале 2018). 17,9% затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Введение квот на украинский язык на радио и ТВ поддерживает 32,2% участников опроса, не поддерживают 42,2%. "Если между февралем и сентябрем 2018 поддержка введения квот несколько выросла, то в марте 2019 года она вернулась практически к уровню февраля 2018 года", - отмечают в КМИС. Еще 25,6% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос общественного мнения проводился в 28 февраля по 11 марта 2019 года методом личного интервью 2004 респондентов старше 18 лет, проживающих в 129 населенных пунктах во всех регионах Украины (кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных украинской власти территорий Донбасс). Статистическая погрешность не превышает 4,7%.

 
 
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Более трети граждан Украины видят наступление на свободу слова в стране и почти столько же убеждены, что украинские власти слабо реагируют на засилье...
 
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Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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Радзiма
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