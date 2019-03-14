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Северный вектор. БАТЭ подписал норвежского защитника
Очередным новобранцем БАТЭ стал норвежский защитник Эмиль Йонассен, сообщает
Он родился в городе Шиене, расположенном в 150 километрах от Осло.
Является воспитанником старейшего норвежского футбольного клуба «Одд» из родного Шиена. За основную команду дебютировал в 17 лет. Со следующего года стал игроком основной обоймы — и выступал за «Одд» в течение шести сезонов (2010−15).
В 2016-м Эмиль перебрался в «Буде/Глимт», где и провел три следующих года.
Параллельно выступлениям за «Одд» и «Буде/Глимт» Йонассен играл во всех юношеских, юниорских и молодежных сборных Норвегии (около полусотни матчей).
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Очередным новобранцем «желто-синих» стал норвежский защитник Эмиль Йонассен.
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