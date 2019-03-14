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Литва построит ядерный могильник на границе с Беларусью
Конкурс объявила Игналинская АЭС.
В Литве собираются построить могильник радиоактивных отходов в непосредственной близи от беларусской границы. Конкурс на строительство
Могильник будет располагаться на поверхности. Планируется, что его разместят рядом с площадкой АЭС около озера Дрисвяты в непосредственной близости от беларусской границы.
В двух железобетонных модулях будет храниться до 70 тыс. кубометров отработанных радиоактивных отходов с АСЭ, упакованных в бетонные контейнеры. Могильник будет действовать до 2038 года. Закупка объявлена на два из трех модулей. При необходимости может быть построен третий и емкость могильника будет доведена до 100 тыс. т.
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Конкурс объявила Игналинская АЭС.
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