Литва построит ядерный могильник на границе с Беларусью

объявила Игналинская АЭС. Она уже не работает десять лет и находится в процессе закрытия. В Литве собираются построить могильник радиоактивных отходов в непосредственной близи от беларусской границы. Конкурс на строительствоИгналинская АЭС. Она уже не работает десять лет и находится в процессе закрытия.









Могильник будет располагаться на поверхности. Планируется, что его разместят рядом с площадкой АЭС около озера Дрисвяты в непосредственной близости от беларусской границы.





В двух железобетонных модулях будет храниться до 70 тыс. кубометров отработанных радиоактивных отходов с АСЭ, упакованных в бетонные контейнеры. Могильник будет действовать до 2038 года. Закупка объявлена на два из трех модулей. При необходимости может быть построен третий и емкость могильника будет доведена до 100 тыс. т.