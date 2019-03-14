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«Говорит Москва»: ГосСМИ Беларуси не придут на пресс-конференцию Бабича

15.03.2019 19:22 — Разное | Партизан  
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Посол России планирует провести пресс-конференцию 18 марта в агентстве «Sputnik Беларусь».

Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в одной из редакций госСМИ Беларуси сообщила, что государственные журналисты получили указание проигнорировать пресс-конференцию Михаила Бабича.
 
Косвенно эту информацию подтвердили и в «Sputnik Беларусь». По словам пресс-секретаря агентства Павла Тухто, пока на мероприятие аккредитовались только негосударственные издания.

«Прогосударственные чаще всего звонят нам за час до мероприятия», — объяснил он.

Свою пресс-конференцию посол России собирается посвятить достаточно провокационной теме — «5-летию вхождения Крыма в состав РФ». Именно так российские власти называют аннексию полуострова. Беларусь официально не признает включение Крыма в состав России и выступает за территориальную целостность Украины.


Вчера Михаил Бабич дал большое интервью РИА Новости, где попытался опровергнуть большинство цифр, приведенных Александром Лукашенко в ходе «Большого разговора» 1 марта в контексте двусторонних отношений. Некоторые заявления посла вызвали недовольство беларусских властей. Сегодня официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз выступил с резкой критикой заявления российского дипломата и назвал его «подающим надежды бухгалтером».

 
 
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Посол России планирует провести пресс-конференцию 18 марта в агентстве «Sputnik Беларусь».
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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