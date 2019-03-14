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«Говорит Москва»: ГосСМИ Беларуси не придут на пресс-конференцию Бабича
Посол России планирует провести пресс-конференцию 18 марта в агентстве «Sputnik Беларусь».
Радиостанция
Косвенно эту информацию подтвердили и в «Sputnik Беларусь». По словам пресс-секретаря агентства Павла Тухто, пока на мероприятие аккредитовались только негосударственные издания.
«Прогосударственные чаще всего звонят нам за час до мероприятия», — объяснил он.
Свою пресс-конференцию посол России собирается посвятить достаточно провокационной теме — «5-летию вхождения Крыма в состав РФ». Именно так российские власти называют аннексию полуострова. Беларусь официально не признает включение Крыма в состав России и выступает за территориальную целостность Украины.
Вчера Михаил Бабич дал большое интервью РИА Новости, где попытался опровергнуть большинство цифр, приведенных Александром Лукашенко в ходе «Большого разговора» 1 марта в контексте двусторонних отношений. Некоторые заявления посла вызвали недовольство беларусских властей. Сегодня официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз выступил с резкой критикой заявления российского дипломата и назвал его «подающим надежды бухгалтером».
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Посол России планирует провести пресс-конференцию 18 марта в агентстве «Sputnik Беларусь».
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