Новый электрический седан Geely окажется вдвое дешевле Tesla Model 3

Грядущий электромобиль Geely, до сих пор известный под заводским индексом GE11 и неоднократно мелькавший на шпионских снимках и тизерах , обрел имя собственное — Jihe A.





К необычному для нашего уха названию можно не привыкать, ведь на экспорт электрокар Geely должен пойти под другим именем, которое станет известно позже. Одновременно в компании поделились новыми подробностями о машине, длина которой насчитывает 4736 мм (колесная база растянулась на 2700 мм).





Оснащается китайская «электричка» электродвигателем, развивающим 163 лошадиные силы и 250 Нм крутящего момента. Привод — на передние колеса, вариантов тяговых батарей предусмотрено два. У начальной версии Jihe A батарея емкостью 51,9 кВтч, одной зарядки которой должно хватить на 410 км пробега (цикл NEDC). Модификация с батареей на 61,9 кВтч — это 500 км на одной зарядке. Паспортная динамика в обоих случаях одинаковая — разгон до 100 км/ч за 8,8 секунды и 150 км/ч максимальной скорости.





Интерьер новинки — тоже уже не секрет: официальные фотографии внутреннего убранства Jihe A китайцы обнародовали еще в минувшем месяце . Из его особенностей — небольшой экран приборов перед водителем, двухспицевый руль, 12,3-дюймовый горизонтальный дисплей мультимедиа-системы и массивный центральный тоннель с расположенными на нем кнопкой запуска двигателя и шайбой управления трансмиссией.





У китайских дилеров Jihe A появится во втором квартале текущего года. В компании заказы начнут принимать уже в марте по цене от 200 тысяч юаней (с учетом госсубсидий) или около 30 тысяч долларов в пересчете. Это, к слову, в два раза меньше стоимости Tesla Model 3 в Китае, которая, правда, мощнее и динамичнее китайской машины.