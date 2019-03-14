В День Конституции лучшие школьники Мстиславского района получили свои первые паспорта. Фоторепортаж

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В рамках республиканской патриотической акции «Мы — граждане Беларуси!» в конференц-зале районного исполнительного комитета состоялась традиционная церемония вручения паспортов.

В зале собрались отличники учёбы, победители и участники творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований, а также представители местной власти.

Председатель районного исполнительного комитета Александр Прокопов вручил 11 ребятам документ, который стал ещё одной важной ступенькой на пути к ответственной взрослой жизни.

Подробнее о мероприятии вы сможете прочитать в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 16 марта 2019 года.