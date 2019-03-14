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В День Конституции лучшие школьники Мстиславского района получили свои первые паспорта. Фоторепортаж

15.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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В День Конституции лучшие школьники Мстиславского района получили свои первые паспорта. Фоторепортаж
Светлана Квятковская

Автор

В рамках республиканской патриотической акции «Мы — граждане Беларуси!» в конференц-зале районного исполнительного комитета состоялась традиционная церемония вручения паспортов.

В зале собрались отличники учёбы, победители и участники творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований, а также представители местной власти.

Председатель районного исполнительного комитета Александр Прокопов  вручил 11 ребятам документ, который стал ещё одной важной ступенькой на пути к ответственной взрослой жизни.

Подробнее о мероприятии вы сможете прочитать в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 16 марта 2019 года.

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В рамках республиканской патриотической акции «Мы — граждане Беларуси!» в конференц-зале районного исполнительного комитета состоялась традиционная церемония...
 
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15.03.2019
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Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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