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БАТЭ улетит в Сочи
18 марта БАТЭ отправится в Сочи, где проведет мини-сбор в преддверии старта чемпионата Беларуси, сообщается на
В выездной список не попадут шесть игроков команды,
На юге России «желто-синие» проведут семь дней и вернутся в страну 25 марта.
Чемпионат Беларуси начинается 29 марта, борисовчане в первом туре сыграют на «Борисов-Арене» против «Дняпро-МЧЗ».
Напомним, что футболисты БАТЭ в этом сезоне провели уже пять матчей. В феврале они сенсационно обыграли лондонский «Арсенал» в первом матче 1/16 Лиги Европы, но затем в Англии были крупно биты со счетом 3:0, покинув турнир.
Затем в Беларуси чемпионы страны проиграли брестскому «Динамо» в матче за Суперкубок и выбыли из розыгрыша Кубка Беларуси, сыграв вничью с «Ислочью» в первом матче и проиграв в ответном.
В команде переполнен лазарет, что вызывает глубокую обеспокоенность у тренерского штаба.
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Команда проведет мини-сбор в преддверии старта чемпионата Беларуси.
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