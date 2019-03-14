БАТЭ улетит в Сочи

18 марта БАТЭ отправится в Сочи, где проведет мини-сбор в преддверии старта чемпионата Беларуси, сообщается на сайте команды .



Фото: ФК БАТЭ

В выездной список не попадут шесть игроков команды, которые вызваны в национальную сборную Беларуси: вратарь Антон Чичкан, защитники Захар Волков и Алексей Риос, хавбеки Александр Глеб, Станислав Драгун и Игорь Стасевич.

На юге России «желто-синие» проведут семь дней и вернутся в страну 25 марта.

Чемпионат Беларуси начинается 29 марта, борисовчане в первом туре сыграют на «Борисов-Арене» против «Дняпро-МЧЗ».

Напомним, что футболисты БАТЭ в этом сезоне провели уже пять матчей. В феврале они сенсационно обыграли лондонский «Арсенал» в первом матче 1/16 Лиги Европы, но затем в Англии были крупно биты со счетом 3:0, покинув турнир.

Затем в Беларуси чемпионы страны проиграли брестскому «Динамо» в матче за Суперкубок и выбыли из розыгрыша Кубка Беларуси, сыграв вничью с «Ислочью» в первом матче и проиграв в ответном.

В команде переполнен лазарет, что вызывает глубокую обеспокоенность у тренерского штаба.