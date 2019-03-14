Модель памятника Льву Сапеге подготовят уже к апрелю, а День письменности в Слониме проведут на 15 интерактивных площадках

На этой неделе в Минске прошло заседание национального организационного комитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности . Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко обратил внимание участников встречи на то, что при подготовке праздника, история которого берет свой отсчет с 1994 года, важно искать новые формы и подходы.

– Основная идея Дня белорусской письменности – пропаганда национальных культурных традиций, демонстрация заботы государства о сохранении духовного наследия страны, о духовном развитии общества в контексте поддержки книги и чтения, национальной литературы и книгопечатания. При подготовке праздника мы должны реализовать эти задачи и сделать все возможное, чтобы День белорусской письменности в Слониме стал значимым событием в культурной жизни страны. Нам необходимо повысить статус этого праздника, придать ему современное звучание, соединить традиции с современностью, найти новые формы и подходы, – сказал Игорь Петришенко. сказал Игорь Петришенко.





И в этом направлении уже многое сделано. У праздника в Слониме, подготовка к которому идет полным ходом, появится свое уникальное «звучание».









– Наряду с традиционными формами мы предложим ряд новшеств, – рассказал заместитель председателя гродненского облисполкома Виктор Лискович. – Покажем, например, фотоисторию проведения Дней белорусской письменности на гродненской земле – в Новогрудке, Мире, Сморгони и Щучине. Появятся, у Дня письменности в Слониме свои талисман и девиз. Последний станет стержнем всех мероприятий и свяжет их в единое целое. А внести свою лепту в эту часть праздника может каждый, приняв участи в конкурсе, итоги которого подведем в первой декаде апреля.

Его победители, к слову, станут почетными гостями праздника. Планируется также, что у Дня белорусской письменности в Слониме появится и уникальный «литературный вкус»: прорабатывается вопрос организации гастрономического феста с приготовлением блюд, описанных в произведениях белорусских классиков.





Готовясь ко Дню белорусской письменности, который проводится в стране третье десятилетие, города – его центры – получают новый импульс в своем развитии. Проводятся работы по ремонту, реконструкции и обновлению зданий, улиц, площадей, жилищного фонда, открываются памятники архитектуры и искусства. Слоним в этом плане не станет исключением. На одном из фасадов зданий по улице Красноармейской, например, появится красочный сюжет ко Дню письменности. Напоминать о большом празднике после его проведения будет и установленный в центре города памятник Льву Сапеге. На этой неделе был одобрен проект памятника знаковой для края исторической личности авторства столичных скульпторов Ивана Миско, Владимира Пипина и Сергея Логвина. К началу апреля авторы планируют подготовить его рабочую модель.









– День письменности в Слониме не станет праздником лишь одного дня в буквальном смысле. С начала года в Гродненской области проходят приуроченные к нему мероприятия. В библиотеках области это выставки, посвященные истории книгопечатания. В учреждениях культуры и образования – встречи с белорусскими писателями, презентации новых произведений. Кроме того, проведем акцию «Чытаем беларускую кнігу разам з дзецьмі», конкурс на лучшую книгу, созданную своими руками, – добавил Виктор Лискович. – Главные темы 2019-го – Год малой родины, 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне и 75-летие Гродненской области – останутся доминантными и непосредственно в сам праздничный день. Звучать они будут повсеместно, а 1 сентября в Слониме одновременно принимать гостей будут сразу 15 площадок, план размещения которых уже разработан. Они не только расскажут о письменном наследии Беларуси, но и отразят многообразие и богатство культуры нашей страны и Гродненского региона, создадут праздничную атмосферу.





Так, на площадке по улице Красноармейской, например, экспонируют туристический потенциал Гродненского региона «Гродзеншчына запрашае». Самой молодежной территорией станет улица В. Крайнего, где будут работать артисты уличных театров, пройдут молодежное поэтическое соревнование и книжный квест «#чытайУруху». На этой же улице, чуть дальше в направлении к Свято-Троицкому храму займет свое место площадка «Дакрануцца да духоўнасці» с выставкой-продажей книг, церковных принадлежностей, меда, монастырского чая и выпечки. Агрогородок Жировичи станет местом проведения республиканской научно-практической экспедиции «Дарога да святыняў» с Благодатным Огнем от Гроба Господнего и международным круглым столом белорусских и иностранных литераторов.





В здании Слонимского драматического театра выступят профессиональные и любительские коллективы Гродненской области, пройдет финал республиканского творческого конкурса юных читателей «Живая классика». У краеведческого музея имени Стабровского состоятся мастер-классы умельцев народного творчества. А на площади Ленина и в выставочном зале развернется художественная выставка-продажа произведений уже признанных художников Гродненщины и тех, кто делает первые шаги на этой стезе – воспитанников детских школ искусств Слонимского района.

Преображение затронет весь Слоним : не только современный взгляд, но и исторические истоки, по замыслу организаторов, проснутся в древнем городе. : не только современный взгляд, но и исторические истоки, по замыслу организаторов, проснутся в древнем городе.





Территория возле замчища на улице Оперной в бувальном смысле позволит гостям листать назад страницы истории. Здесь пройдут концерты с участием ансамблей средневековой музыки, театральных, фольклорных коллективов, мастер-классы по средневековым танцам.









Настоящей территорией детства 1 сентября в Слониме станет городской парк с тематическими площадками для самых юных гостей Дня письменности. На канале Огинского же будет продемонстрирован спортивный потенциал Слонимского района по 17 видам спорта с участием знаменитых спортсменов региона.