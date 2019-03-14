Трудоустройство, пенсии и ремонт домов. В Слониме прием граждан и прямую линию провел помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович

Пенсионер из Слонима обратился с просьбой продолжить строительство сети канализации в микрорайоне индивидуальной жилой застройки на улице Тутаринова в райцентре. Мужчина с семьей проживает в частном доме несколько лет. В доме есть центральное отопление, водопровод. Но жизнь стала бы более комфортной, если провести к дому централизованную канализационную систему. Кроме обратившегося, на этой улице проживают еще несколько семей, в домах которых нет центральной канализации. Иван Лавринович поручил соответствующим службами Слонимского райисполкома рассмотреть возможность в ближайшее время выделить средства на проведение этих работ.

В адрес помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Гродненской области в интересах брата обратилась жительница Лиды. Женщина считает, что необходимо пересмотреть порядок начисления коммунальных платежей на долю квартиры, принадлежащую брату. Она уточнила, что брат прописан в квартире, где проживает и ее семья, но мужчина инвалид, недееспособен, проживает в специальном лечебном учреждении. Некоторое время назад городская служба ЖКХ разделила счета и пересчитала брату квартплату за коммунальные услуги по

повышенному тарифу.

– Вопрос серьезный, требует досконального изучения всеми заинтересованными службами. Необходимо разобраться в ситуации и при необходимости инициировать изменения законодательства в этой сфере, – сказал Иван Лавринович.





Житель деревни Малый Галик рассказал, что один из подъездов в деревню – участок дороги от населенного пункта до автобусной остановки автодороги Ярутичи-Сосновка-Болты не обслуживается дорожными службами. Местным властям дано поручение решить вопрос с благоустройством и обслуживанием дороги.

– Людей волнуют вопросы разного характера. К решению каждого нужно подходить ответственно, использовать все возможности в рамках законодательства, чтобы помочь человеку. А принятые по обращениям решения, подробно обосновывать и аргументировать, доносить до человека доступно, - отметил Иван Лавринович. - Прозвучавшие сегодня вопросы, затрагивали различные сферы, по некоторым из них уже приняты судебные решения. А там, где ситуация требует дополнительного изучения, будем разбираться. Для решения проблем людей надо делать все возможное.