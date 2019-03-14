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Трудоустройство, пенсии и ремонт домов. В Слониме прием граждан и прямую линию провел помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович

15.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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На прием граждан записались жители Гродно, Лиды, Свислочи, Слонима и Слонимского района. Основные темы – трудоустройство, порядок начисления пенсионных выплат, капитальный ремонт кровли жилого многоэтажного дома, земельные споры. 
 
 
Пенсионер из Слонима обратился с просьбой продолжить строительство сети канализации в микрорайоне индивидуальной жилой застройки на улице Тутаринова в райцентре. Мужчина с семьей проживает в частном доме несколько лет. В доме есть центральное отопление, водопровод. Но жизнь стала бы более комфортной, если провести к дому централизованную канализационную систему. Кроме обратившегося, на этой улице проживают еще несколько  семей, в домах которых нет центральной канализации. Иван Лавринович поручил соответствующим службам облисполкома и Слонимского райисполкома рассмотреть возможность в ближайшее время выделить средства на проведение этих работ.
 
Трудоустройство, пенсии и ремонт домов. В Слониме прием граждан и прямую линию провел помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович
 
В адрес помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Гродненской области в интересах брата обратилась жительница Лиды. Женщина считает, что необходимо пересмотреть порядок начисления коммунальных платежей на долю квартиры, принадлежащую брату. Она уточнила, что брат прописан в квартире, где проживает и ее семья, но мужчина инвалид, недееспособен, проживает в специальном лечебном учреждении. Некоторое время назад городская служба ЖКХ разделила счета и пересчитала брату квартплату за коммунальные услуги по 
повышенному тарифу.
 
Трудоустройство, пенсии и ремонт домов. В Слониме прием граждан и прямую линию провел помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович
 
– Вопрос серьезный, требует досконального изучения всеми заинтересованными службами. Необходимо разобраться в ситуации и при необходимости инициировать изменения законодательства в этой сфере, – сказал Иван Лавринович.
 
Трудоустройство, пенсии и ремонт домов. В Слониме прием граждан и прямую линию провел помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович
Трудоустройство, пенсии и ремонт домов. В Слониме прием граждан и прямую линию провел помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович
 
Житель деревни Малый Галик рассказал, что один из подъездов в деревню – участок дороги от населенного пункта до автобусной остановки автодороги Ярутичи-Сосновка-Болты не обслуживается дорожными службами. Местным властям дано поручение решить вопрос с благоустройством и обслуживанием дороги. 
 
– Людей волнуют вопросы разного характера. К решению каждого нужно подходить ответственно, использовать все возможности в рамках законодательства, чтобы помочь человеку. А принятые по обращениям решения, подробно обосновывать и аргументировать, доносить до человека доступно, - отметил Иван Лавринович. - Прозвучавшие сегодня вопросы, затрагивали различные сферы, по некоторым из них уже приняты судебные решения. А там, где ситуация требует дополнительного изучения, будем разбираться. Для решения проблем людей надо делать все возможное.
 
В этот же день Иван Лавринович провел прямую телефонную линию. Вопросы, с которыми обратились жители Гродненщины, касались ремонта поселковых дорог, выделения комфортных помещений для организации досуга жителям пенсионного возраста. Все обращения взяты на контроль. Ответы на них будут даны в установленные законодательством сроки, а соответствующие решения поручены ответственным службам и специалистам.
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Трудоустройство, пенсии и ремонт домов. В Слониме прием граждан и прямую линию провел помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области...
 
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Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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