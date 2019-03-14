Владимир Кравцов: «Должна быть налажена должная система информирования населения»

Председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов провел прием граждан в Березовке.





На прием пришли не только жители Лидского района, обращались за решением вопроса также из Волковыска. В основном поднимались общественно значимые вопросы, были и личного характера.

Проблемы экологии в Березовке, где основное производство сосредоточено на стеклозаводе «Неман», подняли неравнодушные к судьбе своего населенного пункта жительницы. В частности, их интересовало, насколько очистка выбросов нового производства стекловаты соответствует нормам.





– Березовка своеобразный населенный пункт, один из моногородов, которые раньше создавались вокруг предприятий, здесь это стеклозавод «Неман» с богатой историей, трудовыми династиями, – отметил Владимир Кравцов . – Жители города обратились с рядом вопросов, среди которых были и касающиеся экологических проблем. Стекольное производство требует особого внимания в части работы с отходами. Немало в этом направлении сделано в последнее время. При вводе в строй новых мощностей были допущены определенные ошибки, но за последние годы все исправлено. На сегодняшний день система очистки работает эффективно. И нужно говорить об этом людям, встречаться с ними, можно пригласить на завод и показать, как все работает. Когда налажена должная система информирования населения, нет никаких домыслов. – отметил. –





Жительница Березовки Раиса Александровна – человек с активной жизненной позицией. В первую очередь, добрые слова благодарности она адресовала руководству Березовского горисполкома, коммунальным службам района. Вопросы, с которыми она обращается к местным властям, всегда оперативно решаются. К примеру, были снесены ветхие дома, разбиты клумбы в центре города, сделан косметический ремонт домов по улице Корзюка. В этот раз жительница просила отремонтировать кровлю дома №21 по улице Корзюка. Транзитная улица, на ее взгляд, должна выглядеть достойно, и, возможно, разгружена за счет возведения объездной дороги. Строительство объездной дороги – масштабный и длительный проект, а вот что касается других поднятых женщиной вопросов, они будут изучены и учтены при формировании плана работ в городе.

Волнует местных жителей благоустройство территории между несколькими пятиэтажками на улице Гагарина в Березовке. Такие работы были запланированы, но сделаны только в двух соседних дворах. В свое время жильцы своими силами соорудили там спортивную площадку, а вот хорошей детской зоны нет. Проект благоустройства этого двора действительно существует, ответили представители городской власти.

– Раз пообещали людям, надо делать, – подчеркнул Владимир Кравцов. – В первую очередь, надо откорректировать имеющийся проект, оценить масштаб работ и заложить их проведение в план на следующий год.







Среди обратившихся на прием были и бабушки 18-летнего парня из Волковыска. Больного ребенка готова взять на обследование и прооперировать клиника в Германии. Помогают районные власти, откликнулись предприятия района, в том числе ОАО «Красносельскстройматериалы». И все же средств на лечение пока недостаточно.

Мама из Березовки добивается оборудования в подъезде пятиэтажки безбарьерной среды для своей больной дочери. Решение обоих этих вопросов взято на контроль. Владимир Кравцов подчеркнул: решение по обеспечению безбарьерной среды в доме, где живет больной ребенок, должно быть найдено.





Требует тщательной проработки, а возможно и законодательного решения вопрос, поднятый бабушкой детей, которые сейчас находятся у нее под опекой. А вот плата за электроэнергию в местах общего пользования общежития, в договор найма которого внесены временно отсутствующая мама и дети, начисляется в последнее время и на детей, и бабушка ее регулярно вносит. Ей объясняют, что по закону это правильно. Председатель облисполкома дал поручение районным властям еще раз детально разобраться в ситуации с учетом интересов детей.

– Несмотря на то, что многое сделано по благоустройству Березовки, есть еще над чем работать. В последнее время начаты работы по благоустройству зон отдыха. Предложения березовчан, которые услышал сегодня, учтем в планах социально-экономического развития Березовки. В ближайшее время рассмотрим весь комплекс поднятых вопросов, чтобы найти варианты их решения, – подытожил Владимир Кравцов.



