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Зацвели зимники: какие цветы можно посмотреть в марте в Ботаническом саду

15.03.2019 20:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Предвестниками скорого тепла в столице стали распустившиеся цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зацвели зимники: какие цветы можно посмотреть в марте в Ботаническом саду

Так, в Ботаническом саду уже радует глаз эрантис (по-народному – зимник). Именно он знаменует окончание холодной поры. Ярко-желтые цветы не боятся холодов, а полюбоваться ими можно будет минимум три недели.

Зацвели зимники: какие цветы можно посмотреть в марте в Ботаническом саду

Ольга Свитковская, научный сотрудник Центрального ботанического сада:
Это растение в Ботаническом саду около 10 лет. Было получено по дилектусу (по международному обменному фонду). В Ботаническом саду уже началась бутонизация иридодиктиума, галантусов, крокусов и цикламена.

Зацвели зимники: какие цветы можно посмотреть в марте в Ботаническом саду

Зацвели зимники: какие цветы можно посмотреть в марте в Ботаническом саду
 
 
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Новости Беларуси. Предвестниками скорого тепла в столице стали распустившиеся цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, в Ботаническом...
 
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Міёрскія навіны
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
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