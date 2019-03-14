|
Зацвели зимники: какие цветы можно посмотреть в марте в Ботаническом саду
Новости Беларуси. Предвестниками скорого тепла в столице стали распустившиеся цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, в Ботаническом саду уже радует глаз эрантис (по-народному – зимник). Именно он знаменует окончание холодной поры. Ярко-желтые цветы не боятся холодов, а полюбоваться ими можно будет минимум три недели.
Ольга Свитковская, научный сотрудник Центрального ботанического сада:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Предвестниками скорого тепла в столице стали распустившиеся цветы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, в Ботаническом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)