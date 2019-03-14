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Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

15.03.2019 20:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Отечественный гигант легкой промышленности – «Камвольный комбинат» – заключил крупный контракт с украинским предприятием, готовит новые образцы тканей к покорению европейского рынка и продолжает масштабную модернизацию, начатую шесть лет назад по требованию главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

Во время «Большого разговора с Президентом» прозвучало мнение о нецелесообразности господдержки подобных проблемных предприятий. Александр Лукашенко тогда привел весомые контраргументы, главный из которых – постепенная экономическая реабилитация и стабильно положительные показатели роста. Корреспондент Алена Сырова отправилась на «Камволь», чтобы узнать реальное положение дел.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

Есть работа, не простаиваем.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

В две, а иногда и в три смены три сотни новейших станков ткут самые разные полотна: биллиардные покрытия, одежду для силовиков (притом не только белорусских), ну и, конечно, изысканные костюмные ткани для ценителей красивой и качественной одежды. Светлана Петкевич на «Камвольном» почти 35 лет. Помнит завод еще советским, а нынешнее время называет эпохой возрождения гиганта легпрома.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

Светлана Петкевич, оператор модульного и красительного оборудования ОАО «Камволь»:
Уже и оборудование более – легче работать. Новее все.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

На «Камволе» коллектив преимущественно женский. Кстати, после модернизации он помолодел в среднем на пять лет, а кадровый дефицит устранили в считанные месяцы – сейчас в штате почти 800 человек.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

Будущих ткачих, операторов или заварщиков, как, например Маргарита, целенаправленно готовит минский колледж. И 80 % из тех, кто пришел сюда по распределению, остаются надолго.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

Маргарита Крючкова, заварщик ОАО «Камволь»:
Если сравнивать с другими отработками, которые у людей есть, то тут очень тепло. И зарплата, в принципе, тоже хорошая. Не каждый молодой специалист после колледжа может получать такую нормальную зарплату.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

Новое оборудование – новые возможности. Больше всего этому, кажется, рады дизайнеры. Раньше приходилось рисовать от руки, буквально на коленках, а сейчас это дело техники. Да и задумки легко реализуются в тандеме с новейшим машинами, которые способны деликатно обрабатывать даже самое притязательное сырье и превращать его в невероятные ткани.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

Инна Саперова, начальник художественно мастерской ОАО «Камволь»:
Если говорить про мужской ассортимент, то это вообще высококлассные ткани. Во-первых, они выпускаются из очень тонкого волокна. Производится очень тонкая пряжа, соответственно, выпускаются очень тонкие ткани.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

Ткани по составам тоже разнообразные. Это 100 % шесть, это полушерстяные. Если полушерстяные, то в состав ткани, кроме шерсти, идет полиэфир, а так же полиамидное волокно.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

Конкурентов нужно знать в лицо, и чтобы ткани «Камволя» шли как минимум нитка в нитку с лучшими зарубежными аналогами, их выставляют в Милане и Париже, регулярно устраивают «жестокий тест-драйв».

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

Анатолий Субботко, генеральный директор ОАО «Камволь»:
Даже сейчас у меня брюки из ткани «Камволя». Принцип такой экспериментальной носки – издеваться над костюмом, сколько он выдержит.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

Поэтому, допустим, эти брюки я ношу уже полгода. Стираются они только в стиральной машине. Здесь 86 % шерсти, но, как видите, ничего с ними не случается.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

Лучше слов о качестве продукции говорят цифры. В 2018  году сработали с профицитом в 9 %, а чистая прибыль предприятия – 2,5 миллиона рублей. Это эффект от вложенных государством средств в модернизацию (которые, конечно, нужно возвращать). План есть и, очевидно, работает.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

Анатолий Субботко:
С Украиной заключен агентский договор. Контракт подписан на 5 миллионов долларов. Это, в принципе, пятикратное увеличение объема в Украину.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

«Камволь» – экспортоориентированное предприятие, и, когда заработает на полную катушку, сможет производить до 6 миллионов погонных метров ткани. 5 из них планируют отправлять за рубеж. Запрос, очевидно, есть.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

Алена Сырова, СТВ:
Ткани, произведенные на белорусском «Камволе», нынче носят как минимум в 27 странах мира. Ежегодно география расширяется. Сейчас исследуют новый для нас европейский рынок. Учитывая особенности и уклон на экологию, планируют удивлять сочетаниями льна и шерсти, например.

Эти ткани выставляются в Милане и Париже. Показываем «Камволь» после модернизации

Не все сразу – здесь, на «Камвольном», продолжается переоснащение. Но постепенно, ниточка к ниточке, вырисовывается феникс.
 
 
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Новости Беларуси. Отечественный гигант легкой промышленности – «Камвольный комбинат» – заключил крупный контракт с украинским предприятием, готовит новые...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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Вороновская газета
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Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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