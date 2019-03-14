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Новости экономики за 15.03.2019

15.03.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На какие нужды малые и средние предприятия могут получить выгодный кредит в евро? Сколько денег нерадивые продавцы заплатили обиженным покупателям в качестве компенсации? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малый бизнес теперь может кредитоваться и в евро

В СЛАВГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ПО РАЗЛИВУ МЕДА

Новые возможности по реализации продукции появились у отечественных пчеловодов. В Славгороде готовится к запуску производство по разливу меда мощностью 300 тонн в год. Стало известно, что предприятие начнет работу в сентябре 2019-го. Уже завершается разработка сметной документации и проведен тендер на закупку оборудования.

Новости экономики за 15.03.2019

Важно то, что сырье планируется закупать преимущественно у местных пчеловодов. Мед будет проходить обработку и фасоваться в специальную тару объемом до 450 граммов. Продукция будет поставляться не только на внутренний рынок, но и за рубеж. Уже есть предварительные заказы, в том числе из Соединенных Штатов Америки.

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В ОШМЯНСКОМ РАЙОНЕ НА РЕМОНТ ДОРОГ НАПРАВЯТ 1,7 МЛН. РУБЛЕЙ

В Ошмянском районе в 2019 году на ремонт местных дорог планируется направить более 1,5 миллионов рублей. Работы начались, как только позволила погода.

Новости экономики за 15.03.2019

Особое внимание улицам в населенных пунктах, в том числе агрогородках. Помимо простого приведения в порядок на многих дорогах планируется полностью обновить покрытие.

ПРОДАВЕЦ VS ПОКУПАТЕЛЬ

В 2018 году различные торговые организации Беларуси вернули покупателям около полумиллиона рублей в качестве компенсации материального и морального ущерба.

Новости экономики за 15.03.2019

Больше всего конфликтных ситуаций связано с покупками в интернет-магазинах и социальных сетях. Как правило, это неполученный, но заранее оплаченный товар, нарушение сроков поставок, не оказание услуги, введение покупателя в заблуждение относительно качества продукта и просто продажа бракованных вещей.
 
 
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Новости Беларуси. На какие нужды малые и средние предприятия могут получить выгодный кредит в евро? Сколько денег нерадивые продавцы заплатили обиженным...
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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