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Малый бизнес теперь может кредитоваться и в евро

15.03.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Банк развития предлагает новую услугу в рамках активной реализации программы финансовой поддержки малых и средних предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь долгосрочные кредитные ресурсы по привлекательной процентной ставке можно получить не только в долларах, но и в евро. Кредиты выдаются банками-партнерами субъектам малого и среднего бизнеса на приобретение или модернизацию основных средств производства, а также на пополнение оборотного капитала.

Больше новостей экономики за 15 марта здесь.
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Банк развития предлагает новую услугу в рамках активной реализации программы финансовой поддержки малых и средних предприятий, сообщили в...
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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